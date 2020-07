Puterea Dragostei: Ramona le are cu ceva la mână pe Ella și Bianca? Marius a observat tot

Marius pune cărțile pe față și le atacă pe Bianca și Ella, care dau dovadă de ipocrizie, susține acesta. Cu ce le are Ramona la mână și de ce evită să poarte discuții în contradictoriu cu ea, deși motive ar fi destule?

Puterea Dragostei: Ella și Bianca se tem de Ramona?

Deși pare că fetele se înțeleg din ce în ce mai bine, iar prieteniile lor sunt mai strânse, lucrurile nu stau chiar așa mereu. Berna a fost luată la rost de Ella și Bianca, lucru care nu-i mai convine deloc. Mai cu seamă că ceea ce face ea este mai puțin dureros pentru ele decât ce face Ramona. Cea din urmă a fost mereu una dintre cele mai directe concurente din casa Puterea Dragostei, așa că nu s-a ferit niciodată să spună sau să facă ceva ce ar fi simțit.

Berna s-a săturat să fie singura ochită de colegele de platou, așa că le-a reproșat faptul că numai pe ea o atacă. Explicațiile lui Marius sunt simple: anturajul de acasă al Ramonei este cel de care se tem cele două brunete, de aceea acceptă cu mult mai bine orice le-ar spune.

„E contra voastră de două săptămâni”

Marius: Ramona vă spune ce gândește și nu-i spuneți că vă deranjează. Ramona spune ce vede și ce aude, dar ei nu-i comentați pentru că nu aveți curaj să-i spuneți.

Bianca: Ne asculți? Sunt două motive pentru care nu i-am spus.

Ella: M-ai auzit cu apelative la adresa lor?

Marius: Ramona e contra voastră de două săptămâni.

Ella: Da…și am vorbit în spatele camerelor, am respect, e colega mea de cameră. Am vorbit cu ea, i-am explicat din nou situaia.

Marius: Voi săriți pe toată lumea imediat cum nu vă place ceva, dar pe Ramona nu. Și ajungem la ce am spus eu.

Berna: Ai auzit, Marius, da? Pe Ramona nu vor să o pună într-o postură proastă, dar pe mine nici nu mai contează.

Andreea Pirui: Berna susține că lor le e frică de relațiile Ramonei, de oamenii pe care îi are acasă.