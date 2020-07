Puterea Dragostei: Discuții aprinse între Andreea și Marius! „Nu simțeam să fac asta”

Spiritele se încing între Andreea Pirui și Marius. Cel mai solid cuplu din cadrul emisiunii Puterea Dragostei este pe cale să se despartă din cauza unor mici inconveniențe? Ce se întâmplă cu cei doi?

Puterea Dragostei: Andreea Pirui și Marius, la un pas de despărțire?

Andreea a devenit din ce în ce mai nemulțumită în relația cu Marius. Din păcate, blondina are multe să-i reproșeze, mai cu seamă că bărbatul nu mai este deloc atent la nevoile sale, spune aceasta. În timp ce Marius susține că ea s-a schimbat, concurenta îi mărturisește că este normal și că relația lor trebuie să ajungă la un punct în care să nu se mai explice unul față de celălalt, ci să se înțeleagă din priviri, lucru care nu este posibil momentan. Andreea i-a spus iubitului său că nu e mulțumită de direcția în care o ia povestea lor de dragoste și că vrea mai mult decât are deja.

Colegii de platou sunt extrem de uimiți de schimbarea care a intervenit parcă prea brusc între cei doi amorezi. Aceștia încearcă să îi ajute să treacă peste momentul greu cu care se confruntă, dar Andreea e mai hotărâtă decât niciodată să nu lase deloc lucrurile așa. Fanii emisiunii au mai asistat la contre și șicane între concurenții de la Puterea Dragostei, dar aceasta pare de departe cea mai solidă ceartă dintre ei. Marius nu mai are cuvinte și nu știe cum să ține în frâu nemulțumirile iubitei sale.

„Nu simțeam să fac asta”

Andreea Pirui: Ca și cu un copil. Mă duc, îl iau în brațe și îi spun unde a greșit. Dacă ai venit după mine în spate crezi că s-a rezolvat ceva?

Marius: Nu. Păi de ce am venit atunci? Am fost lângă tine.

Andreea Pirui: Vreau mai mult!

Marius: Nu simțeam să fac asta. Am venit de trei ori la tine.

Andreea Pirui: Bine.