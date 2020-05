Puterea Dragostei: Ramona îl vrea pe Livian! Cum încearcă să-l facă să renunțe la Bianca

Lupta pentru inima lui Livian a început! Triunghiul amoros de la Puterea Dragostei revine în forță, iar contrele dintre Bianca și Ramona sunt abia la început. Ce dezvăluiri a făcut șatena despre iubita lui Livian pentru a o face să pice într-o lumină proastă?

Puterea Dragostei: Contre dure între Bianca și Ramona

Ramona încearcă acum altă strategie pentru a-l face pe Livian să o uite pe fosta iubită și să încerce o relație cu ea. Tânăra dorește să îi demonstreze că, de fapt, bruneta nu-l mai iubește, ci doar dorește să-l țină „ocupat” în emisiune. Ramona a dezvăluit că Bianca i-a făcut ochi dulci unui manager din hotelul unde sunt cazate.

Constănțeanca a negat totul și a susținut că nu dorește să mai poarte nicio discuție cu Ramona, în special pentru că este influențată de ceilalți din show și că inventează povești urâte cu ea numai să decadă în ochii bărbatului pe care-l iubește.

„Eu îmi asum ce zic, Bianca”

Bianca: Tu ești influențată de ceilalți și nu mă placi, dar trebuie să ai propria ta părere.

Ramona: Eși o persoană rea, asta știu!

Bianca: Păi nu ai fost în niciun conflict cu mine, nu ți-am făcut nimic niciodată.

Berna: Nu te-a trădat, nu ți-a făcut nimic fata asta.

Ramona: Când a venit cineva cu ochelarii mei atunci la hotel m-ai vorbit foarte urât. Eu nu ți-am vorbit niciodată așa! Eu te-am jignit vreodată?

Bianca: Dacă ea inventează despre mine că m-am văzut eu cu vreun manager la hotel…m-am enervat atunci.

Ramona: M-ai întrebat ce am văzut, eu am văzut o fată cu un hanorac roșu și cu părul ca tine, dar era întoarsă cu spatele. Ea are aceleași haine.

Bianca: Păi cum poți să zici că m-ai văzut? Dacă văd acum și eu o fată îmbrăcată ca tine ce facem? Ai zis că sunt sigur eu.

Ramona: Eu îmi asum ce zic, Bianca.