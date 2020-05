Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 16 mai

Emisiunea Puterea Dragostei de la Kanal D, vă așteaptă cu o nouă ediție, astăzi 16 mai. Show-ul matrimonial prezentat de către frumoasa Andreea Mantea, vă invită să vedeți cum mai stă treaba în casa Puterea Dragostei și ce cupluri luptă pentru marele premiu.

De curând, pe internet circulă niște filmulețe indecente și compromițătoare, cu frumoasa blondină de la Puterea Dragostei, Andreea Pirui. Aceasta se poate lăuda cu niște forme de invidiat, mulți căutând imagini cu aceasta, mai ales dacă ele sunt senzuale.

Pe diverse portaluri cu filme pentru adulți, au apărut o serie de filmări în care pare să apară concurenta de la Puterea Dragostei, Andreea Pirui. Aceasta este extrem de supărată din această cauză.

În urmă cu ceva timp, Andreea Pirui a fost acuzată ca ar fi mers la emisiune sub influența băuturilor alcoolice. Andreea a declarat că toți au servit câte un pahar înainte de emisiune, cu acordul staff-ului, dar nicidecum că ar fi fost beată. Și că motivul pentru care au făcut asta a fost ziua Elizei și că nu fac asta zi de zi.

„Înainte de emsiune toți concurenții au consumat câte un pahar. Și cam asta a fost, nu e gaură în cer. Nu am fost moarte de bete nici eu nici Denisa. Am fost și obosite, stresate, nervoase, nu vreau să scot în fața nimănui, doar vă spun adevărul. Așa că nu mai judecați de acasă. De acasă se vede altceva. Și după, voiam bineînțeles cu acordul staff-ului, să își țină Ella ziua. Dar cum Marius a fost eliminat, nu am mai avut niciun chef și am lăsat-o baltă”, le-a explicat Andreea Pirui fanilor de pe Instagram, acum ceva timp.