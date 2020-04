Un băiat de 16 ani îşi construieşte singur casă. Cei 11 fraţi ai lui au plecat la casele lor, iar mama bătrână şi tatăl bolnav îşi doresc că după ce ei vor pleca la ceruri, mezinul familiei să se aleagă şi el cu ceva, să aibă unde locui.

Puștiul care este un adevărat exemplu pentru români. Cum își construiește singur o casă, la doar 16 ani

Marian şi Geta, soţia sa, au muncit cot la cot până s-au îmbolnăvit, scrie libertatea.ro. Familia din satul Cocani, Dâmboviţa are 12 copii. Copiii au fost crescuţi cu ajutorul unei vaci. Mama a vândut lapte şi a avut bani să îşi facă mari copiii. Cei 11 copii sunt mai şi s-au mutat la casele lor. Acum, Geta vrea ca fiul cel mic, Georgică, să se aleagă cu ceva de pe moartea lor. Astfel, băiatul de 16 ani s-a apucat să îşi construiască o casă în curtea locuinţei în care a crescut.

“N-am pensie, n-am nimica, mamă, eu am trăit dintr-o vacă… Nu, nu aia. Aia e iapa, vaca e pe câmp… Am vândut laptele şi mi-am crescut copiii, aşa cum am putut, amărâtă… Şi i-am dat la casele lor. Am rămas cu el. Dacă eu mor, mâine-poimâine, că inima asta-i oaţă, el rămâne al nimănui şi n-are din nici o parte nimica”, a spus Geta, mama băiatului.

Băiatul nu cheltuie banii ca alţi copii de vârsta sa

Băiatul de 16 ani este lăudat de mama lui. Aceasta spune că nu cheltuie banii ca alţi copii. „El n-a plecat ca băieţii, cu 5 lei, cu 10 lei în sat. El a plecat cu 2 lei, mai mult de 2 lei nu şi-a luat. Mi-a zis că dacă eu iau 5 lei, tu mâine ce faci de pâine? Îţi las 3 lei, să ai de pâine. El a zis asta, copilul ăsta… De la 9 ani munceşte să-şi facă acoperişul ăsta„, a spus Geta, mama băiatului.

Adolescentul este un puşti tuns soldăţeşte, ars de soare, cu mâinile pătate de rugină şi zgâriate. el nu ia cuvântul,vorbeşte mama lui pentru el. El doar ciuleşte urechile în timp ce lucrează fierul ce vor intra în stâlpii de rezistenţă ai casei.

Flăcăul s-a apucat de construcţia propriei case pe data de 6 martie. A săpat fundaţia, a turnat placa şi a ridicat pereţii casei ce va fi a lui.

Casa bătrânească nu arată nici ea prea bine, are pereţii galbeni şi scorojiţi, iar acoperişul din ţiglă este găurit în mai multe locuri. “Casa asta e mai bătrână ca mine, are peste 70 de ani”, a mai spus Geta care are 63 de ani.

Tatăl lui Georgică, Marian, a făcut accident vascular

Marian, soţul Getei a făcut un atac vascular cerebral şi multă vreme n-a putut vorbi. În prezent, bărbatul iese rar din casă, merge încet prin curte şi vorbeşte şi mai încet. Pe vrremuri ar fi ridicat munţii pentru Georgică. Acum, Georgică învaţă meserie de la alţii, iar pentru forţă de muncă nu se bazează decât pe braţele lui.

Familia nu are niciun venit sigur. Femeia a avut doar o lună ajutor social, dar a renunţat pentru că trebuia să meargă să presteze muncă, lucru pe care nuţl poate face pentru că suferă cu inima.

Familia nu are niciun venit sigur

“Odată mi-a venit ajutorul şi când m-am dus la spital să-l fac din nou, că sunt cardiacă, sunt cu inima, cu diabetul, cei de la primărie mi-au zis: cum să-l facă? Să mă duc la zile, să muncesc. Să mă duc să fac zile, cum face lumea pe drumuri. Păi, eu pot să mă duc să stau în soare, să fac zile? Nu pot. Şi nu m-am dus”, a mai spus Geta.

Gerogică nu a mers la şcoală. “N-a vrut şi n-a vrut. Când avea 9 ani, povesteşte mama, i-am luat nişte capre, l-am trimis cu ele, s-a chinuit mult. Caprele au făcut căpriţe, a vândut căpriţele şi a pus banii deoparte”, a povestit Geta. Băiatul de 16 ani a făcut rost de materiale de construcţie pentru casă vânzând bălegar. “Pe la noi, lumea vinde bălegarul, dar i l-a dat lui, să-l vândă el. Şi a luat 50 de lei de căruţă, cât să-i dea omul? El a fost mulţumit, că nici nu e greutate aşa mare la lopată. Şi când a făcut 105 milioane (n.r. – 10.500 de lei), s-a apucat să-şi cumpere BCA-ul. Şi i-a mai dat lumea din sat câte 5 milioane, cât 1 milion…”, spune Geta.

Casa este prevăzută cu o cameră şi pentru Geta

Băiatul mai este ajutat de o mână de prieteni tot de seama lui. Toţi muncesc cu răspundere, ca nişte oameni mari. Proiectul de casă i l-a făcut unul dintre cumnaţii lui. Din casă nu lispşte o cameră unde v-a sta mama lui, Geta.

Cine doreşte să-l ajute pe Georgică să-şi termine casa poate poate dona, cu precizarea Pentru Georgică Ştefan, în contul Asociaţiei Şansa Ta, care ajută familia Ştefan de peste cinci ani.