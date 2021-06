Puericultură scandinavă. În timp ce mulți români nu știu ce înseamnă, de fapt, acest concept, Adina Foldager s-a decis să construiască o adevărată afacere ce i-a adus popularitatea în România. Se zice că oamenii nu simt că muncesc atunci când fac ceea ce le place, așa că românca a găsit rețeta succesului propunând produse inedite și investind cu mult curaj într-un vis.

Adinish, un concept de succes. Adina Foldager și-a spus toate secretele

Pandemia a dat peste cap foarte multe industrii, dar aici nu este cazul! În timp ce natalitatea a crescut, cererea pentru afacerea Adinei Foldager a devenit mult mai mare. Românca a deschis al doilea sediu chiar în Cluj și se pregătește pentru mult mai multe lovituri interesante, așa că ne-a dezvăluit în exclusivitate totul despre proiectul Adinish și prosperitatea sa.

Puericultură scandinavă în România. Cum ți-a venit această idee? Recomanzi afacerile ce nu există pe piață și nu au concurență?

Adina Foldager: Atât eu, cât și soțul meu avem o experiență de peste 15 ani în acest domeniul al puericulturii. Amândoi am lucrat pentru corporații internaționale, soțul meu se concentra pe Scandinavia, iar activitatea mea consta în crearea mărcilor în toate țările din lume unde încă nu eram activi. Noi locuim în Danemarca și, de fiecare dată când veneam în vizită în Romania, analizam piața: ce magazine de specialitate există, ce scaune de mașini au oamenii, ce cărucioare, service-ul primit s.a.m.d. Suntem puțin „brainwashed” de carierele noastre…

Prietenii și cunoștintele ne cereau sfaturi când achiziționau produse de puericultura sau chiar ne cereau ajutorul pentru a le procura din Danemarca. Având în vedere ca cea mai mare parte a populației din Romania dispune de spații mici de locuit, suntem de părere că un decor aerisit este foarte important, atât pentru părinți, cât și pentru copii. Stilul scandinav minimalist menține armonia între stilul de viață deja existent al părinților și schimbările inerente determinate de apariția copiilor în viata lor. Credem că părintii români încep să adopte acest stil. Așa a luat naștere Adinish și da, definitiv recomand originalitatea, o cercetare de piață amănunțită și sub nicio formă copierea conceptelor deja existente.

Descrie Adinish. De ce ar trebui românii să cumpere de la acest brand și ce aduci nou?

Adina Foldager: Adinish este primul concept de puericultura scandinavă din Romania, premium, ce pune la dispoziție o gamă vastă de produse pentru familii cu copii până la aproximativ 5 ani de zile. Adinish educă, colaborând cu diverși experți din domeniu și punând la dispoziție informații gratuite pentru viitorii părinți. Adinish este un business transparent, cu informații de calitate bazate pe o expertiză foarte vastă din acest domeniu, atât a fondatorilor, cât și a echipei. Motto-ul Adinish a fost dintotdeauna că preferam: ‘A happy noncustomer, then an unhappy customer’. Ne-am dorit să oferim un concept nou în Romania, cu produse de înaltă calitate și un service de relații cu clienți promt, politicos, complet și orientat către găsirea solutiilor potrivite nevoilor și situatiilor care, în cazul părintilor, sunt de fiecare dată unice.

Deschizi un nou showroom la Cluj chiar dacă pandemia a afectat foarte multe afaceri? Cum ai resimțit tu noile schimbări?

Adina Foldager: În ciuda situației globale pandemice, afacerea noastră nu a avut de suferit, ba din contră, natalitatea a crescut foarte mult. De-a lungul carierei mele, am mai trecut printr-o criză financiară și nici atunci acest segment de activitate nu a suferit la fel ca restul. Greutățile noastre sunt altele: probleme de producție, probleme de transport, creșteri de prețuri foarte mari și, chiar acum în moment ce vă răspund la aceste întrebări, am fost informată de cele mai noi probleme: un nou val Covid a lovit China, s-au reluat restricțiile și containerele cu marfă vor întârzia. Costurile de transport au crescut drastic și prețurile încep să fie ajustate peste tot. Intrăm chiar acum într-un nou val de provocări, pentru că degeaba există cerere, dacă nu ai ce oferi.

Ai avut de câștigat de pe urma pandemiei? Cum au mers vânzările în mediul online?

Adina Foldager: Vânzările noastre au crescut, dar desigur, nu trebuie să uităm că noi suntem încă un start-up, aflați în al treilea an de existență și este foarte normal să faci niște sărituri mari în primii 3-5 ani, mai ales că noi investim foarte mult. Au crescut vânzarile și pentru că lumea ne cunoaște, știe că suntem o firmă serioasă, au crescut și datorită pandemiei și datorită boom-ului de nașteri, overall totul a contribuit la un an 2020 pentru noi fix așa cum l-am plănuit la finalul lui 2019.

Cum a început conceptul Adinish?

Adina Foldager: Conceptul Adinish avea inițial la bază ideea de distribuție. Brand-urile de pe site-ul nostru sunt în exclusivitate la Adinish în România și țările din jur. Dar cum nu există magazine care să se ridice la standardele premium ale mărcilor noastre, am fost nevoiți să ne creăm noi aceste magazine. Am început cu un magazin online, în septembrie anul trecut am deschis showroom-ul Adinish din București, iar in luna iunie am deschis showroom-ul Adinish la Cluj. Am elaborat un concept de franciză și actual suntem interesați să oferim business-ul nostru la cheie, cu toată susținerea și expertiza noastră și orașelor: Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, precum și în Republica Moldova la Chișinău.

Cât de mult ai investit în proiectul tău?

Adina Foldager: În Adinish am investit și investesc enorm de mult și nu este numai vorba de bani. Banii nici nu se scot din firma, ci se reinvestesc. Familia noastră face niște sacrificii foarte mari, dar cu toții suntem atât de pasionați de acest proiect. Eu și înainte lucram foarte mult, sunt o femeie de carieră, luptătoare și ambițioasă și, desigur, în acest proiect atât de personal, modul meu de a fi la serviciu s-a amplificat. Dorm în medie cam 4h pe noapte, de ani de zile, fără noțiuni de weekend, sărbătoare și vacanțe. Și știu că mulți care nu mă cunosc bine se pot speria de acest stil de viață, însă eu cred că, dacă faci ceea ce îți place și ce te împlinește, nu te confrunți cu burn out. Am norocul că Adinish a venit în viața noastră acum, când copii noștri pre-teenagers înțeleg foarte bine de ce facem ce facem și îi implicăm în acest proiect, ceea ce le trezește o mare mândrie.

Cum reușești să combini viața profesională cu viața personală?

Adina Foldager: Sunt foarte norocoasă că mi-am găsit partenerul perfect. Eu lucrez alături de soțul meu de foarte mulți ani și deși poate acest lucru sperie anumite cupluri, pentru noi este totul. Cu susținerea unui astfel de partener poți muta munții. Și în același spirit sunt crescuți copiii noștri, și în ciuda sacrificiilor pe care le facem, noi suntem foarte uniți și familia este totul pentru noi.

Ce le-ai recomanda românilor ce vor să pună bazele unei afaceri? Care este rețeta succesului?

Adina Foldager: Nu cred că sunt eu în măsură să dau sfaturi, eu voi da mai departe ideologia mea: din nimic vine nimic! Și ideea nu este totul, ideea este poate 1% din succes. Sudoarea, consecvența, munca grea, implicarea, dăruirea este ceea ce face un proiect să fie de succes. Am pornit la drum știind că voi avea poate cei mai grei 3-5 ani din viața mea. Au trecut 3, încă nu văd luminița la capătul tunelului, dar noi continuăm să vâslim.

Este riscant să se investească în pandemie?

Adina Foldager: Riscant să investești este mereu, depinde în ce investești și depinde cât de multă dăruire ești dispus să aduci proiectului tău. Și ar fi bine să ai o expertiză în domeniul ales.

Cum crezi că reacționează românii la noi concepte de afaceri? Ce feedback ai primit de la clienți încă de la început?

Adina Foldager: Cred că am trecut prin toate etapele posibile. La început este nevoie să le dovedești, nu îți vor plăti prin card bancar pentru că vor să vadă dacă le ajunge comanda. Acum, de exemplu, de aproape 2 ani noi nu mai oferim plata ramburs. Apoi ai clienți care se așteaptă să ‘te strici’, consideră că atunci când vei avea succes, vei începe să nu mai oferi servicii de calitate. Acest aspect este atât de pregnant în mintea mea încât mereu îl menționez echipei și pun presiune ca standardele impuse de noi la începutul activității noastre să fie urmate cu strictețe. Echipa crește și desigur este foarte greu să îi aduci pe toți la același nivel, dar noi nu dorim să acceptam altceva. Și pentru că această întrebare vine fix acum când am deschis Adinish la Cluj, nu pot decât să spun că sunt extrem de copleșită de cum am fost primiți. Avem o comunitate de oameni care apreciază conceptul nostru și care nu se sfieste să ne facă complimente.

Cum sunt prețurile impuse de tine pentru brand-ul tău?

Adina Foldager: Prețurile noastre sunt cele recomandate de mărci în toată Europa. Conceptul este unul premium și ne adresăm familiilor care apreciază calitatea, sustenabilitatea și standardele înalte de testare ale produselor pentru copii.

Ce produse le oferi clienților? Care este raportul calitate/preț?

Adina Foldager: Avem aproape 4000 de produse, de la cele pentru maternitate, postpartum și până la cărucioare, scaune auto, mobilier, jucării, decoruri, haine outdoor, încălțăminte și multe altele. Prețurile produselor oglindesc calitatea și metodele de producție sustenabile, prietenoase cu mediul și cu societatea. Nicio națiune nu este exploatată în vederea unei producții mai ieftine. Design-ul este creat individual de mărcile pe care noi le reprezentăm, printurile sunt desenate manual, inovațiile sunt brevetate, dispunem de concepte cu o lungă perioadă de utilizare, modulare, deci aici trebuie văzută investiția pe anii de folosire și nu doar cheltuiala din acel moment. Balanța dintre calitate și preț există definitiv, dar știm desigur că țara în care activăm are o altă putere de cumpărare, ceea ce face din Adinish un concept de nișă.

Consideri că te-ai îmbogățit de pe urma brand-ului? Ce ai fi făcut dacă nu ai fi avut Adinish?

Adina Foldager: Nici nu se pune problema de vreo îmbogățire. Cu siguranță nu la acest nivel. Mai e cale lungă și mulți ani și foarte multă muncă până la așa o EVENTUALITATE. Dacă nu aș fi avut Adinish, probabil că aș fi fost în continuare CEO la o firmă din acest domeniu.

Ce le recomanzi părinților la început de drum?

Adina Foldager: Eu le recomand mereu sa se informeze corect atunci când aleg produse pentru familia lor, să nu se lase influentați de bucuria venirii pe lume a copilului alegând astfel o mulțime de articole care poate nu le vor folosi și să facă propriile alegeri pentru ca fiecare familie are un lifestyle diferit, la fel poate și bugetul.

Ce este mai bine: să ai propriul brand sau să lucrezi în domeniul pe care ți-l dorești sub un alt patron?

Adina Foldager: Binele ți-l creezi tu din orice poziție. Eu personal am momente de cumpănă în care mă gândesc ce m-a apucat cu acest proiect. Am ajuns la un nivel foarte înalt al carierei mele în calitate de CEO, cu o echipă minunată, cu un salariu generos, bonusuri, mașină și alte beneficii; și mi-am lasat acel confort pentru a o lua de la capăt cu riscuri, gânduri, responsabilități, fără vacanțe, weekenduri și sărbători și mai ales pentru o viață de familie ceva mai afectată. Pentru că atât eu, cât și soțul meu am dorit să o facem și pe asta. Eu cred că ține de personalitatea fiecăruia dacă preferă să fie angajat sau angajator. Compromisuri faci oriunde și de muncit tot muncești. Am auzit de nenumărate ori ca oamenii aleg să se facă antreprenori ca să ‘petreacă mai mult timp cu familia’ sau ‘să își organizeze timpul după plac’. Cred că dacă pornești astfel la drum, ai o părere total eronată despre antreprenoriat.

Soțul tău este de origine daneză. Care este povestea voastră de dragoste?

Adina Foldager: Soțul meu și cu mine ne-am cunoscut la serviciu, amândoi lucrând pentru o corporație internatională din domeniul puericulturii. Am fost mulți ani colegi până când într-o bună zi am devenit și parteneri în viață.

Există multe românce ce își doresc o relație cu un străin. Ce le-ai recomanda?

Adina Foldager: Eu sunt plecată din Romania de 20 ani, oarecum e normal să am un partener de viață de origine străină. O să sune cheesy, dar atunci când vine vorba de iubire, naționalitatea nu contează.