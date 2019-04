Cum a falsificat PSD o poză pentru a arăta că are o organizație în Statele Unite – FOTO

Un posibil fals al celor de la PSD circulă, în aceste zile, pe rețelele de socializare. Unul dintre foștii miniștri ar fi trucat o poză pentru a arătat susținerea diasporei din Statele Unite pentru PSD.

Fostul ministru Ilan Laufer e acuzat, pe Facebook, că a falsificat o poză făcută la o întâlnire cu mai mulți români stabiliți în America. În poză apare fostul ministru, care s-a fotografiat cu mai multe persoane în fața unui perete.

Fotografia a fost distribuită pe rețelele de socializare, numai că pe pagina lui Ilan Laufer a apărut o altă variantă.

Cum a falsificat PSD poza care arată susținere din Statele Unite

În prima poză, cea postată de unul dintre participanții la întâlnirea din Portland, Oregon – Statele Unite apare fostul ministru alături de câteva persoane. O româncă stabilită în Statele Unite susține că la întâlnire a participat și un preot.

Acesta a spus că a fost chemat pentru a se dezbate ideea înființării unui consulat românesc în Portland, Oregon.

„S-au schimbat informații, s-a discutat despre înființarea unui Consulat în Portland, s-au schimbat idei despre zona businessului și a investițiilor, s-au discutat anumite proiecte ale comunității, în general informații utile pentru ambele părți”, a scris pe Facebook Marius Marin

Poza originală:

Imediat după întâlnire, și fostul ministru Ilan Laufer a postat o poză pe Facebook. Una care pare trucată după cea originală.

În postare, Ilan Laufer menționează: „Astazi am pus bazele noii organizatii PSD Portland, Oregon, o noua structura extrem de importanta, situata pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Am avut parte de o primire fantastica din partea comunitatii romanesti din Portland, carora doresc sa le multumesc si sa ii asigur ca le sunt alaturi, iar impreuna vom promova si vom dezvolta proiecte pentru toti romanii care traiesc in SUA”.

Poza postată de Ilan Laufer:

Cei care au sesizat trucajul evident l-au acuzat pe Ilan Laufer că a încercat să facă reclamă PSD. Mai mult, a lăsat impresia că acolo a fost înființată o organizație PSD, lucru care, potrivit participanților, nu este adevărat.