Proiectul pe care îl pregătește Giulia Nahmany. Multe femei se vor bucura VIDEO EXCLUSIV

Giulia Nahmany și Ianna Novac au rezonat din prima clipă în care s-au cunoscut, deși, la acea vreme, prima fusese dată drept model de către compozitorul Adrian Ordean. Iată că anii au trecut și chiar dacă nu se văd des, amiciția dintre ele a rezistat în timp și reușesc să fie alături una de cealaltă în momentele importante din viața lor. Mai mult, Giulia o consideră pe Ianna ca fiind parte din familia ei.

Ianna Novac a aniversat recent 20 de ani de carieră printr-un concert memorabil la Sala Palatului, unde, pentru o seară, s-a reunit și trupa A.S.I.A. Printre spectatori s-a numărat și Giulia Nahmany, a cărei prezență nu a fost deloc întâmplătoare la eveniment. “O iubesc pe Ianna, este sora pe care nu am avut-o niciodată. Deci de fiecare dată când ne vedem, ne îmbrățișăm și avem așa o iubire una pentru cealaltă.

Când ne vedem, mereu îmi spune:

,,Giulia, vreau să îți spun ceva!”Pe vremuri colaboram și eu cu Adrian Ordean, compozitorul trupei Asia și el i-a spus Iannei: “Ianna, vino aici! Vrei să îți arăt ceva? Vrei să îți arăt o față perfectă? Vino aici! Și a arătat coverul de la albumul meu israelian. O vezi pe Giulia?” Și după aceea am intrat eu în studio.

Deși în prezent este într-o armonie perfecta, Giulia recunoaște că i-a luat destul de mult timp până să ajungă la acest echilibru. A trecut prin mai multe căutări și transformări.

,,Mereu avem momente de ups and down, dar important este să știm că atunci când avem momente de cădere să nu mergem contra, să știm să le conștientizăm și să le îmbrățișăm pentru că sunt parte din noi. Pe mine m-a ajutat foarte mult când am început să practic yoga și făcând meditații și urmând un program.

Este extrem de important să avem această rutină, pentru că nu ai cum să faci o meditație acum și încă una peste două săptămâni și să spui: gata, sunt bine! Nu funcționează lucrurile așa. Trebuie să faci un efort.

Și dacă cultivi această disciplină, atunci poți să evoluezi și să găsești acel echilibru de care toată lumea are nevoie, acea pace interioară, să spui sunt bine cu mine, sunt împăcată, știu că sunt unde sunt la locul potrivit, în timpul potrivit, cu oamenii potriviți alături de mine.

De multe ori nu suntem conștienți că sunt anumite persoane care sunt alături de noi și care nu ne sunt benefice și ne este greu să ne rupem. După 35 de ani cu siguranță am găsit acest echilibru”, a spus, pentru Playtech.ro, Giulia Nahmany.