Programul Rabla Local, amânat. Ce se întâmplă cu românii care aşteptau cei 3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani

Programul Rabla Local este amânat! Mulți dintre românii care așteptau cei 3.000 de lei au rămas dezamăgiți de vestea auzită acum din partea autorităților. Mai exact, AFM a mutat data de la care maşinile mai vechi de 15 ani pot fi casate. De asemenea, nu este pentru prima dată când prima ediţie a programului „Rabla local” este amânată. Cine se încadrează în noua inițiativă și de la ce dată pot fi făcute conturile? ,,Administrația Fondului pentru Mediu anunță amânarea lansării Programului.”

Programul Rabla Local a fost amânat din nou: ce se întâmplă?

Prima ediție a programului Rabla local prin care cetățenii își vor putea casa mașinile mai vechi 15 ani în schimbul unui voucher de 3.000 de lei a fost din nou amânată. Majoritatea românilor așteptau acest lucru. Din păcate, Administrația Fondului pentru Mediu a venit cu anunțul dezamăgitor pentru toți.

Programul era valabil în perioada 11 noiembrie 2022, ora 10:00 – 30 decembrie 2022, ora 14:00, potrivit unui comunicat de presă. Totuși, în timpul acesta oamenii își mai pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanțare.

Crearea conturilor de utilizator în aplicația informatică de către solicitanți se va putea realiza începând cu data de 7 noiembrie 2022. Românii își vor putea casa astfel mașinile mai vechi de 15 ani în schimbul unui voucher de 3.000 de lei, suma totală pentru finanțare fiind de 50 de milioane de lei.

Cine se încadrează?

Doar vehiculele care îndeplinesc toate condițiile de mai jos pot participa!

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;

b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

A doua amânare

Aceasta este a doua amânare a lansării Programului care ar fi trebuit să fie demarat în luna septembrie.

„Administrația Fondului pentru Mediu anunță amânarea lansării Programului pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora: 10:00 – 30 decembrie 2022, ora: 14:00”, se arată în comunicatul AFM postat în după amiaza zilei de în marţi, 11.10.2022.

AFM anunța la finele lunii august că toate unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu își vor putea crea conturi de utilizatori de la data de 23 septembrie 2022. Programul a fost amânat și urmează ca unitățile menționate să creeze conturi noi începând cu data de 14 octombrie 2022.