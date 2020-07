Programul Noua Casă. Ce se întâmplă în România: anunțul neașteptat al BNR

Săptămâna trecută Guvernul anunța pe ordinea de zi ordonanț de urgență prin care să fie modificate condițiile acordării creditelor din partea statului. Conform ordonanței, persoanele care vor dori să-și achiziționeze o louință prin intermediul programului „Noua Casă” vor avea posibilitatea să facă un credit de până la 140.000 de euro, cu alte cuvinte o dublare a plafonului de creditare.

Noua propunere de ridicare a planfonului de la 70.000 la 140.000 de euro este îndrăzneț, dar conform analiștilor BNR, nu este unul safe și trebuie tratată cu foarte multă prudenţă. Astăzi, 15 iulie, Eugen Rădulescu, director al Direcţiei de Stabilitate din Banca Naţională a României (BNR), într-o conferință de presă a tras un semnal de alarmă și a invitat Guvernul Orban la prudență și la o gândire pragmatică asupra dublării plafonului garantat.

În primul rând, această dublare a garantării plafonului de creditare, spune specialistul va trebui suportată de Guvern care și-așa stă prost la capitolul lichidități, ținând cont de viariabila situației de criză în care ne aflăm, în al doilea rând propunerea nu garantează o ieftinire și mai multe investiții în piața imobiliară, ci dimpotrivă, poate influența negativ și, în cele din urmă „va antrena în mod inevitabil o tendinţă de creştere a preţurilor pieţei, nu putem să evităm aşa ceva„.

„Propunerea pe care o are Guvernul în momentul de faţă de majorare a plafonului pentru noua primă casă are în vedere a păstra o piaţă care poate, altminteri, să fie sub presiune, legat de faptul că unii oameni câştigă mai mult, alţii mai puţin, unii stau pe ajutoare de şomaj… Situaţie care nu încurajează, în orice caz, investiţiile imobiliare.. Sigur că, în măsura în care se va majora plafonul de garantare din fonduri publice, va antrena în mod inevitabil o tendinţă de creştere a preţurilor pieţei, nu putem să evităm aşa ceva şi numai dacă are o amploare mare. Dacă se vor da 10.000 de credite este una, dacă se vor da 50.000 de credite este alta.

Personal, aş fi mai prudent, nu aş merge la ideea de dublare a plafonului de la 70.000 la 140.000 de euro. Ar trebui să o luăm uşor-uşor, în cazul în care va mai fi nevoie. Să nu uităm că înainte de apariţia acelei blestemăţii care a fost darea în plată, piaţa imobiliară se aşezase foarte bine, iar „Prima Casă” putea foarte bine să dispară. A apărut acea ciudăţenie ca nicăieri pe faţa pământului şi piaţa imobiliară s-a blocat în ultimul hal. Nu suntem acum în această situaţie, dar oricum ar fi mai e de lucru până să avem o piaţă funcţională a creditului ipotecar”, a subliniat oficialul BNR, Eugen Rădulescu.