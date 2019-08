Program Untold 2019: joi, 1 august. Cine intră pe scenă astăzi la Cluj

Untold revine cu ediția cu numărul 5! Organizatorii le-au pregătit mari surprize festivalierilor și anul acesta. Cine va intra pe scenă în prima zi a uriașului spectacol? Iată programul pentru ziua de joi, 1 august!

După ce programul a fost făcut public, organizatorii au ținut să precizeze regulile de acces la festival. Este strict interzisă intrarea cu următoarele lucruri în perimetrul festivalului: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți. Este permis însă accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm.

„Printre cele mai aşteptate momente din acest an se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin Untold, mult aşteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar şi revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Şi David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediţia aniversară a festivalului Untold şi promite un show incredibil. Scena principală, amplasată în incinta stadionului Cluj Arena, este una dintre cele mai mari instalate la un festival în Europa, având o lăţime de 90 de metri şi o înălţime de 30 de metri. De asemenea, scena are ecrane LED pe o suprafaţă de 1.500 metri pătraţi, 1.000 de spoturi luminoase şi efecte speciale. Este una dintre cel mai impresionante producţii din Europa şi chiar din lume”

