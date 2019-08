Program complet Untold 2019. Când intră în scenă Armin van Buuren, David Guetta sau Martin Garrix

Cea de-a cincea ediție Untold debutează în această seară la Cluj Napoca. Timp de patru zile, iubitorii acestui festival sunt invitați să ia parte la un spectacol unic, în care se vor regăsi peste 200 de artiști. Invitatul special al acestei ediții va este Robbie Williams, însă pe scenă vor urca și alte nume cunoscute din lumea artistică, precum Armin van Buuren, David Guetta sau Martin Garrix. Vezi în galeria foto programul complet al artiștilor la Untold 2019!

Peste 200 de artiști laUntold 2019

Amplasată în stadionul Cluj Arena, scena de la Festivalul Untold este una din cele mai mari scene de concerte din Europa. În cadrul evenimentului muzical, vor evolua peste 200 de artiști.

„Peste 200 de artişti vor evolua pe cele zece scene ale Festivalului Untold, vom avea premiere mondiale şi regionale.

Scena principală, amplasată în incinta stadionului Cluj Arena, este una dintre cele mai mari instalate la un festival în Europa, având o lăţime de 90 de metri şi o înălţime de 30 de metri. De asemenea, scena are ecrane LED pe o suprafaţă de 1.500 metri pătraţi, 1.000 de spoturi luminoase şi efecte speciale. Este una dintre cel mai impresionante producţii din Europa şi chiar din lume.” a spus Bogdan Buta, director general al Untold, într-o conferinţă de presă.

Programul artiștilor la Untold 2019

În intervalul 1-4 august, în fața spectatorilor vor evolua nume mari din lumea artistică. „Printre cele mai aşteptate momente din acest an se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin Untold, mult aşteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar şi revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Şi David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediţia aniversară a festivalului Untold şi promite un show incredibil”, spun organizatorii festivalului.

Smiley se regăsește printre artiștii români care vor intra pe scena festivalul în prima zi Untold.

În a doua seară a festivalului, vor urca pe scena Busta Rhymes, Armin van Buuren și mulți alții.

ATB, Richard Durand sunt două nume care fac parte din programul artiștilor, stabilit la Untold, pentru cea de-a treia zi.

În ultima seară a evenimentului, în fața publicului, se vor afla artiști, precum: Robbie Williams, David Guetta, Martin Garrix etc.

Şeful Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică din Inspectoratul General de Jandarmi, Liviu Uzlău, a declarat că pentru a asigura măsurile de ordine și liniște publică, la Untold, vor fi mobilizați 3.200 de lucrători ai MAI, cărora li se adaugă 200 de poliţişti locali ai Primăriei Cluj-Napoca.

