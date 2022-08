Prognoza meteo pentru toamnă 2022. Se anunţă secetă, cum vor fi temperaturile

Prognoza meteo pentru toamnă 2022. Meteorologii anunță o toamnă lungă, caldă, însă secetoasă. Ce a spus directorul ANM, Elena Mateescu, despre următoarea perioadă, aflați în rândurile de mai jos.

Potrivit directorului meteo ANM, în prima jumătate a lunii septembrie vom avea temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. De asemenea, se vor înregistra cantități apropiate de normalul pluviometric. Cu toate acestea, este posibil un deficit în jumătatea de vest a țării.

Toamna anului 2021 a fost una mai călduroasă și mai săracă în precipitații, lucru care s-a întâmplat și în anii precedenți. Asta nu înseamnă neapărat că ne vom întâlni cu aceeași situație și toamna aceasta, însă debutul pare a fi cu o vreme mai caldă, a mai precizat Elena Mateescu,

„Trebuie să menționăm faptul că seceta de lungă durată din anul 2021-2022, la 1 septembrie 2022 începe noul an agricol și în condițiile în care la momentul actual vorbim de cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă, până la sfârșitul lunii august în condițiile menținerii deficitului de apă, este posibil ca și noul an agricol să debuteze pe un fond de secetă pedologică extremă”, a spus Elena Mateescu, joi, la Antena 3.