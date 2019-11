Prognoza meteo pentru iarnă. Ce spun meterologii despre fenomenele extreme

Iarna care urmează va fi una foarte severă, iar anunțul a fost făcut chiar de către directorul ANM. Se pare că vremea va fi una instabilă din punct de vedere termic, în următoarea perioadă, dar și că vor urma condiții de lapoviță, ninsoare sau îngheț, cu mult mai devreme decât ne-am fi putut aștepta.

În România, această iarnă va veni la pachet cu perioade capricioase și averse severe. Iernile se vor schimba la nivel de țară și din cauza încălzirii globale. Nu vor lipsi nici fenomenele meteo extreme, anunță Elena Mateescu, directorul ANM. Aceasta a declarat că anual se discută despre cât de dificilă va fi iarna în curs, în raport cu ultimii 30, fie 100 de ani. Meteorologul a mai precizat și că deși nu există semnale îngrijorătoare, momentan, ne putem aștepta și la o vreme sevreră. Asta deoarece fenomenele meteo extreme nu lipsesc de obicei nici în iernile normale.

„Iarna în România aduce perioada în care să putem să vorbim de viscol, precipitații și ger, dar vom actualiza aceste informații din aproape în aproape. În fiecare perioadă a acestui an, discutăm despre scenariul că iarna aceasta să fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani. Nu avem un semnal robust în acest sens, dar o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă.

O să vă prezentăm zonele cele mai expuse din perspectiva regimului de temperaturi mai scăzut: Moldova, Transilvania, dar și zona de centru a țării. Am avut aceste semnale de prelungire a iernii, așa cum în toamnă am avut o vară prelungită. Cum a fost martie din acest an, sau aprilie 2017, când am avut avertizare de cod portocaliu pentru zăpadă.

Această alternanță a perioadelor foarte călduroase urmate de răciri bruște, cu sigurantă, se pot manifesta în următoaele 3 luni, așa cum s-a manifestat pe tot parcursul anului 2019”, a susținut Elena Mateescu, directorul ANM, potrivit Digi24.