Profit colosal pentru Lidl România în 2021. Pandemia nu le-a pus piedică deloc

Dacă în 2020 Lidl România a reușit să se impună definitiv în piață, nici 2021 nu este diferit. Pe piața românească, încă din primul an, Lidl România s-a dovedit a fi un concurent important. Provenind din aceeași familie cu celălalt gigant, Kaufland, acesta și-a cimentat prezența în România. Fie prin profiturile mari, fie prin investițiile făcute, retailerul a crescut rapid. Astfel, la sfârșitul anului 2021, areun profit de cel puțin 2 miliarde de euro.

Lidl România are profituri imense la final de 2021

În anul care tocmai se încheie Lidl România a reușit să-și extindă rețeaua la nivel național cu nu mai puțin de 33 de magazine noi. De cealaltă parte, dacă vorbim de profituri, retailerul german a reușit un adevărat record. Deși vorbim de un an sub auspiciile pandemiei. Datele financiare interimare arată că Lidl România are un profit de aproximativ 3 miliarde de euro la finalul anului 2021.

„În ultimii ani, ne-am propus constant să deschidem peste 15 magazine noi anual. Pentru 2021 ne-am propus aproximativ 20 de magazine în toată țara. Avem în plan să depășim pragul de 300 de unități pe plan local în 2021.”, declara pentru Economica, CEO-ul Lidl România de la acel moment, Frank Wagner.

Dacă profitul a urcat la 3 miliarde, cifra de afaceri a retailerul Lidl România a ajuns în 2021 la 2,6 miliarde de lei. Conform publicațiilor de specialitate, în anul care urmează, Lidl vrea să-și exitndă partea de logistică. În aelași timp, își continuă extinderea lanțului de magazine.

Retailerul a depășit pragul de 10.000 de angajați

Odată cu creșterea numărului de magazine, cu tot cu cele 33 de magazine noi, compania a mai trecut un prag important. În 2021 a reușit să crească numărul angajaților peste pragul de 10.000 de angajați.

Asta înseamnă o creștere substanțială, comparativ cu fratele mai mic, Kaufland.

„La cei 10 ani de activitate pe plan local, Lidl România înseamnă o echipă de aproape 10.000 de angajați la nivel național”, anunța compania în luna octombrie, într-un comunicat.

În 2021 bugetul de investiții a fost mai mare, comparativ cu anul 2020. La începutul anului trecut s-a ridicat la 200 de milioane de euro, potrivit directorului general.

Lidl România are în prezent peste 300 de magazine și peste 10.000 de angajați în România. Frank Wagner declara că pandemia a schimbat obiceiurile de cumpărare ale românilor. Astfel, clienții Lidl merg mai rar la cumpărături, dar cumpără mai mult într-o singură sesiune.

„Pandemia a accelerat tendința în ceea ce privește eficiența cumpărăturilor. Magazinele devin un one-stop shop, oferind o gamă largă de produse necesare clienților. Aceasta este o tendință care va continua și în viitor”, declara Frank Wagner.

Un nou CEO, o nou viziune Lidl

În noiembrie anul curent, Frank Wagner ceda poziția de CEO italianului Marco Giudici. Odată cu venirea sa la cârma diviziei românești lucrurile au evoluat și mai mult. Ca urmare, Lidl România încheie anul 2021 cu un profit imens, de 3 miliarde de euro.