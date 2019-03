De ce nu vor mai putea profesorii să facă after school cu elevii de la clasă

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, spune că învățătorii și profesorii din ciclul primar nu vor mai avea voie să facă after school cu aceiași elevi pe care-i au și la clasa unde predau. Motivul pare aberant, dar e o problemă cât se poate de reală.

Cursurile de after school sunt utile pentru părinții care n-au timp să-i ajute pe copii acasă la teme, dar tot unii părinți (prea mulți) sunt cei care transformă after school într-o metodă de mituire a profesorilor și învățătorilor.

Părinții care nu-și permit să-și trimită copilul la acest program spun că acei profesori tind să-i favorizeze pe cei de la care primesc bani, iar copiii respectivi nici măcar nu sunt destul de competenți și primesc note mai mari decât merită.

„Cred că, în viitoarea lege (a Educației – n.r.) trebuie să precizăm mai clar câteva lucruri, și anume: doamna învățătoare sau domnul profesor sau doamna profesor de ciclu primar sau domnul profesor pot să își organizeze after school, nu am nicio problemă, dar nu cu elevii de la clasă, pentru că există reacția părinților care nu-și pot trimite copiii în after school-ul profesorului de la clasă, că al lui copil este tratat diferit față de cei care merg la after school. Asemenea lucruri nu trebuie să le mai generăm. Așa cum și pentru profesorii care fac meditații, pregătire acasă cu elevii: nu cu elevii de la clasă, cu elevii de la alte clase. Totuși, profesorii trebuie să aibă această conștiință profesională, ei sunt constructorii acestei națiuni”, a declarat public Ecaterina Andronescu.

În ceea ce privește sistemul de ore remediale pentru elevii care nu au progresat suficient, Ecaterina Andronescu a precizat că aceste ore nu vor fi plătite în plus, având în vedere că norma de lucru este de 40 de ore pe săptămână, iar cadrele didactice pot, pe lângă norma didactică, să rămână în plus câteva ore în școală.