Produsul pe care îl promovează Andreea Marin. Pentru ce face reclamă acum: ‘M-au ciuruit’

Andreea Marin a ajuns să facă reclamă la un produs de duzină. Zâna surprizelor are și un motiv întemeiat pentru care o face.

Andreea Marine este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. De-a lungul timpului, ea a fost în prim planul televiziunilor și proiectelor, iar de când rețelele sociale au devenit tot mai la modă, Andreea Marin a ajuns să facă reclamă la un produs banal.

Recunoscută pentru faptul că are grijă de ea și cel mai adesea face reclamă diverselor proceduri de înfrumusețare sau produse de beauty, acum, Zâna surprizelor a ajuns să promoveze un produs prezent în toate supermarketurile.

Este vorba despre @hygienium, care ajută la protecția împotriva țânțarilor.

„Nu știu cum vă descurcați cu țânțarii, dar pe mine…m-au ciuruit! Și dacă nu i-aș auzi măcar când sunt în acțiune, aș rezista cu stoicism, dar “serenada” lor nu sună deloc bine în urechile mele, așa că din păcate mi-am pregătit și eu apărarea.

Am apelat la @hygienium#ad, care are soluții potrivite pentru cei care vor să stea seara liniștiți la aer, și am făcut deja aseară un experiment reușit.

De când au venit ploile abundente, natura a explodat și e minunată, dar tot vine la pachet și cu aceste mici neplăceri. Dar totu-bine când se termină cu bine. O săptămână frumoasă tuturor!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe contul de Instagram.