Produsul minune prin care Monica Tatoiu își menține silueta. Puțini au auzit de el: ‘Nu te îngrașă’ EXCLUSIV

După ce în urmă cu mai bine de jumătate de an a slăbit prin „Dieta Balerinei”, Monica Tatoiu are grijă în prezent să-și mențină silueta. Vedeta tv a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că nu a renunțat la prăjituri, pe care însă le gătește cu făină ungurească, produs care, susține aceasta, nu îngrașă.

La 66 de ani, Monica Tatoiu a ajuns la silueta dorită, reușind să dea jos patru kilograme în doar patru zile, prin „Dieta Balerinei”, regim care însă nu se recomandă a fi repetat prea des. Astfel, după ce a slăbit, vedeta tv are grijă acum să-ți țină greutatea sub control. Potrivit propriilor mărturisiri, ea nu a renunțat la dulciuri, dar mănâncă prăjituri făcute în casă, folosind o „făină minune”, ungurească, ce nu îngrașă:

„Eu la cafea mănânc prăjituri. Fac și cremșnit. De obicei, fac de dulce atunci când mă enervez în legătură cu ce se întâmplă în lume, cu cei care ne iau de proști. Am două mâini stângi în bucătărie, îmi ies doar câteva, altele, nu. Dar fac prăjituri cu o făină ungurească, cu 9% proteine, care nu îngrașă. Dacă produsul este bun, nu te îngrașă, am găsit această făină demențială. Iar prăjitura are cu 30% mai multă cremă ca înainte, și asta tot datorită făinii”, ne-a spus Monica Tatoiu, pentru Playtech Știri.