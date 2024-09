Produsul minune creat de un român face senzație în toată lumea. A inventat leacul cu multe beneficii pentru organism

Produsul minune creat de un român face senzație în toată lumea! Vorbim despre inginerul constructor Victor Bogdan, care s-a reprofilat de ceva timp în apicultură. El a reușit să aducă un produs care are rezultate spectaculoase pentru sănătate.

Produsul minune creat de un român face senzație în toată lumea

Așadar, astăzi vă prezentăm un român care a devenit un nume cu greutate în sănătate, chiar dacă nu are studii în acest domeniu. De profesie inginer constructor, Victor Bogdan s-a reprofilat în apicultură, după ce un prieten i-a salvat practic viața. Suferea de inimă și lua multe pastile, însă un cunoscut l-a ajutat să se trateze cu produse naturale. De atunci, apicultura și produsele sale au devenit o adevărată pasiune pentru el.

„Cineva a avut grijă de mine, puteam să fiu diriginte de șantier. Aveam o cutie de aluminiu cu 900 de pastile pe care trebuia să le iau pentru inimă. Odată m-a văzut Valeriu Popa că iau medicamente și m-a întrebat: „Ce faci, crezi că te faci bine cu treaba asta?”. Mi-a dat o lucrare bătută la mașină și mi-a zis: „Ia și citește!”. Și mi-a spus el ce să fac și am făcut”, a declarat Victor Bogdan. Citește și Produsul minune care curăță orice pată neplăcută: ‘Am scăpat de o urmă după doi ani’

”Nu există un tratament universal”

„Eu nu sunt medic și nu pun diagnostic. Dacă omul vine cu diagnosticul, eu îi spun ce să facă. Nu există un tratament universal, pentru că fiecare boală are particularitățile ei. Eu dau un regim alimentar și recomand automasajul, care este foarte important”, a mai spus Victor Bogdan.

În ceea ce privește propria sa dietă, acesta mărturisește că el consumă doar miere de salcâm: „Consum numai miere de salcâm, care hrănește mușchiul cardiac. Când face soția mea clătite, în loc de dulceață, pun miere. Și la cafea folosesc tot miere! Mi-a zis Valeriu Popa: „În Apisan să nu pui lingură de metal, pentru că 20 la sută din efectul benefic pentru sănătate dispare!”. Este lege pentru mine!”.

Apisan Forte, produsul său, a fost premiat la saloanele internaționale de invenții din București, Bruxelles, Geneva și Hong Kong. Dar ce face, mai exact? Ei bine, acesta este un supliment nutritiv preparat din produse apicole de calitate deosebita si netratate termic care prin continutul biochimic bogat, mierea, polenul floral si ceilalti produsi ai stupului de albine, poate reprezenta un complex biologic natural cu valoarea nutritiva, bioenergetica si biostimulatoare ridicata si intr-un raport ideal intre acesti compusi care pot avea biodisponibilitate specifica fata de organismul uman, astfel incat putand stimula functiile vitale ale organismului sanatos sau bolnav.

Ce face produsul lui Victor Bogdan

Prin consumul produsului Apisan Forte, organismul beneficiaza de proprietati antioxidante (deoarece reduce si elimina radicalii liberi -oxid, peroxid, superoxide – rezultati din metabolismul celular general, responzabili de aparitia prematura a procesului de imbatranire) si antiinflamatorii, contribuie la buna functionare a ficatului si inimii, sprijina procesul de recuperare al corpului in perioada de convalescenta si imbunatateste performantele psihice si fizice. Citește și Ceaiul care face minuni pentru sănătate. Ingredientul secret și puțin cunoscut

De asemenea, reduce consecintele subnutritiei si ale alcoolismului cronic asupra organsimului, previne sau contribuie la inlaturarea unor dereglari hormonale, stimuleaza spermatogeneza si prin aceasta creste fertilitatea, mentine troficitatea fanerelor (unghii, par) si a peretilor vasculari (mai ales a venelor) prin continutul bogat al preparatului in rutin, impiedica, intarzie sau amelioreaza evolutia hipertorfiei de prostata, stimuleaza energetic si bioenzimatic activitatea creierului in anumite perioade critice ale evolutiei sale: la copii in perioada de crestere, dar si la tinerii si varstnicii cu afectiuni cerebrale acute sau cronice, are efect eubiotic, eupeptic si chiar antibacterian asupra florei digestive, combatand constipatia, colita si insuficenta digestiva.