Produsul iubit de români care este un sfert gol la Kaufland sau Mega Image! Trebuie să verifici înăuntru: „E japcă pe față”

Un produs deseori achiziționat de românce de la Kaufland sau Mega Image a stârnit controverse în mediul online, după ce o internaută a dezvăluit că un sfert din recipientul în care era depozitat era, de fapt, gol. Află în continuare despre ce este vorba. „E japcă pe față”, s-a exprimat cineva.

Cu pungile de chipsuri pe jumătate goale, uneori prezentând gramajul potrivit, alteori nu, românii s-au obișnuit. Un alt produs face furori în aceste zile în mediul online, după ce o internaută a dezvăluit că a fost la cumpărături și a deschis capacul pentru a afla ce este înăuntrul recipientului.

Este vorba despre balsamul de rufe. Multe gospodine obișnuiesc să cumpere Coccolino ca balsam de rufe, pentru a spăla articolele vestimentare cu el. Balsamul va face textura hainelor mai moale și le va oferi, de asemenea, un miros plăcut în momentul în care vor fi uscate în aer liber sau pe uscător.

O româncă a mers la Kaufland și a filmat momentul în care a vrut să cumpere Coccolino, însă a descoperit că un sfert din recipient era, de fapt, gol. Imaginile au fost încărcate pe rețelele sociale, unde internauții au avut reacții de tot felul. Mulți au fost revoltați, alții au luat apărarea brandului.

Gospodina poate fi văzută în timp ce scoate capacul de la recipientul cu balsam de rufe Coccolino în Kaufland și verifică ce este înăuntru. Se poate observa cu ochiul liber că un sfert din cantitatea de balsam lipsește din recipient. Prima problemă sesizată de internauți a fost cea a capacului desigilat.

„Eu am aici o mare chestie de zis. De ce recipientele cu balsam de rufe nu vin cu capacul sigilat? Eu am intrat în alimentara din cartier și am prins vânzătoarele golind câte puțin din fiecare sticla într-un PET”, s-a exprimat o utilizatoare online.