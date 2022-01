Produsul interzis în magazinele Kaufland din cauza mucegaiului. Alertă maximă, incredibil ce s-a întâmplat în Germania

E alertă la magazinele Kaufland, unde un produs a fost interzis în supermarketuri după ce specialiștii au găsit mucegai în el. Acest produs este retras din magazine din cauza unei posibile infestări cu mucegai.

„Se recomandă cu insistență să nu se consume produsul afectat”, se arată în comunicatul producătorului. Magazinul rambursează prețul de achiziție clienților care au cumpărat acest produs. Clienții afectați își pot returna produsul afectat la orice magazin Kaufland. Prețul de achiziție va fi apoi rambursat.

Ce s-a întâmplat la Kaufland. Alertă din cauza unui produs infestat cu mucegai

Înghețata vândută la Kaufland este retrasă din cauza unei posibile infestări cu mucegai, se arată într-un comunicat al retailerului. Este afectată o înghețată de la producătorul „Lotus Bakeries GmbH”. Iată toate detaliile despre produsul rechemat:

Articol: Lotus Ice Cream Sticks Alb

Conținut: 3 bucăți

EAN: 5410126487008

Lot: L1144ZZ

Data limită de consum: noiembrie 2023

„Se recomandă cu insistență să nu se consume produsul afectat”, se arată în comunicatul producătorului.

Germanii sunt chemați înapoi la magazinele Kaufland dacă au cumpărat înghețată de la aces producător, din cauza unei îngrijorări cu privire la o posibilă infestare cu mucegai.

Suspiciuni de infestare cu mucegai

Înghețata este una pe băț, cu vanilie și o glazură de ciocolată și biscuiți cu scorțișoară. Pachetul conține trei astfel de produse, iar clienții sunt rugați să returneze pachetul și să își ia banii înapoi.

Producătorul Lotus Bakeries GmbH din Düsseldorf recheamă produsul „Lotus Ice cream sticks white” din cauza unei posibile infestări cu mucegai. Înghețata poate fi afectată de mucegai, a anunțat marți producătorul. Produsul este vândut în supermarketul Kaufland.

Avertismentul se referă la ambalajul de 3x90ml cu numărul de lot L1144ZZ și data limită de consum 11/2023, potrivit retragerii publicate pe portalul foodwarning.de. Bavaria, Berlin, Hessa, Renania de Nord-Westfalia și Saxonia sunt, prin urmare, afectate. Clienții care au cumpărat produsul îl pot preda la o sucursală Kaufland și li se va rambursa prețul de achiziție.

Lanțul de magazine alimentare Kaufland a fost fondat în 1968 și are sediul central în Neckarsulm, Baden-Wuerttemberg. Kaufland Stiftung und Co. KG aparține grupului Schwarz, la fel ca și discounterul Lidl. Kaufland are în total 132.000 de angajați.