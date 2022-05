Produsul de lux care apare în magazinele Lidl România. Prețul este mult mai mic, clienții vor dori să cumpere

Când vine vorba de curățenie, tot mai multe persoane caută variante relativ ieftine și bune. În curând vom uita cum să aspirăm sau să măturăm apartamentul în mod normal. Și foarte bine, pentru că, indiferent de aspiratorul pe care îl avem, acesta a fost întotdeauna de ajutor. Iar acum Lidl anunță lansarea unui aspirator robot smart pe piața românească.

Lidl își lansează robotul de curățenie

Cu câteva zile în urmă Lidl a vorbit pentru prima dată despre despre un aspirator robot smart ce ar putea intra în oferta sa din România. Echipamentul oferit de Lidl, de la marca Silvercrest, va fi disponibil din 16 mai a.c., la prețul de 800 de lei.

Să ne uităm la specificațiile de la producător:

stație de încărcare,

adaptor,

telecomandă,

perii laterale de rezervă,

filtru HEPA,

perie de curățare,

perie de cauciuc înlocuibilă

baterie cu o capacitate de 2600 mAh,

recipient pentru praf ușor de golit pentru 120 de minute de aspirare,

perie centrală pentru podea și 2 perii laterale,

perete virtual – pentru a delimita o zonă selectată,

5 moduri de curățare.

Acest lucru înseamnă că robotul va avea o aplicație care are opțiuni destul de avansate. În plus, aspiratorul robot trebuie să aspire mai mult timp, cu 30 de minute, și are mai multe moduri de curățare.

Așadar, un preț mic este asociat cu un robot de o calitate mai bună. Acesta este totuși mult mai ieftin decât alți roboți de pe piață, inclusiv cei din China.

Produsul este de trei ori mai ieftin decât concurența

Lidl știe cum să facă lumea să vorbească despre produsele sale cu un argument forte, și anume prețul. Dar dincolo de preț, unele dintre produsele brandului său Silvercrest chiar merită.

Va reuși noul aspirator robot să se ridice la înălțimea așteptărilor? Rămâne de văzut.

Nu există nicio îndoială că Lidl caută să genereze în jurul noului său aspirator robot aceeași nebunie ca și în jurul Monsieur Cuisine, care a marcat spiritele la vremea respectivă.

În timp ce așteptăm să aflăm dacă produsul va prinde la consumatori, acest aparat al mărcii Silvercrest are cu ce să seducă, începând cu un preț foarte mic de 161 de euro (800 de lei).

Prețul este de aproape trei ori mai ieftin decât produsele echivalente. Acest aspirator circular încorporează două perii laterale și un recipient pentru praf care poate fi ușor de îndepărtat.

Cinci moduri de funcționare

Noul produs oferit de Lidl vine, așa cum spuneam la început, cu cinci moduri de funcționare, după cum urmează:

clasic,

colțuri,

pete,

automat,

maxim.

O telecomandă permite utilizatorului să selecteze modul dorit. Robotul are și trei senzori anti-cădere, iar designul său, din plastic flexibil, îi va permite să absoarbă șocurile.

Spre deosebire de concurenții săi, acest aspirator de la Lidl nu poate fi controlat prin intermediul unei aplicații mobile, ceea ce ar fi putut deschide o întreagă lume a automatizării și a recunoașterii pieselor.

Nici lansarea robotului din cealaltă parte a lumii nu va fi posibilă. Și uităm imediat de conexiunea cu un asistent conectat precum Alexa sau Siri. Având în vedere prețul cerut, este dificil să obținem toate funcțiile oferite de alți producători mult mai scumpi.

De asemenea, va fi dificil să obțineți aspiratorul robot smart oferit de Lidl. Este disponibil doar în magazinele din rețeaua Lidl pentru câteva zile.

Deci va trebui să vă încercați norocul în speranța că vor rămâne unități disponibile.