Produsele utile pentru casă care apar pe 26 octombrie în magazinele Kaufland România. Sunt foarte ieftine, astfel că vor fi la mare căutare printre români. Așadar, care sunt noile produse ce vor fi disponibile în câteva zile în magazinele retailerului german, vedeți un pic mai jos.

Kaufland pune în vânzare produse utile pentru casă. Care sunt acestea

Kaufland aduce pentru românii interesați un set de produse utile pentru casă începând cu data de 26 octombrie. Noutățile apar în noul catalog al retailerului german valabil între 26 octombrie și 1 noiembrie.

Astfel, Kaufland oferă clienților săi un set al celor mai accesibile scule My Project, utile în gospodăria oricărui român.

Kaufland aduce la vânzare Polizor unghiular

Un prim produs pus la dispoziția românilor de Kufland în magazinele sale începând din 26 octrombrie este Polizor unghiular My Project cu putere de 1200W, la un preț de 149 lei.

Polizorul are între 3000 și 12000 de turații pe minut și vine prevăzut cu un cablu de alimentare de 3 metri.

Fierăstrău pendular, disponibil de joi în magazinele Kaufland

Fierăstrăul pendular My Project cu putere de 800W și un preț de 169 lei va fi disponibil în magazinele Kaufland începând de miercuri, 26 octombrie.

Are o putere de 800 de W, iar unghiul de tăiere este între 0 și 45 de grade. Pendularul este însoțit de acesoriile necesare.

Freza electrică de la Kaufland

Un alt produs care va face furori printre gospodarii români este Freza electrică My Project. Aceasta are o putere de 1200 de W și are un preț de 219 lei.

Freza are o adâncime de tăiere de 55 milimetri, calblul de alimentare este de 3 metri, iar freza are accesoriile necesare incluse.

Setul bormaşină My Project cu 2 acumulatori

De joi, românii vor găsi în magazinele Kaufland și setul bormaşină My Project cu 2x acumulatori şi încărcător.

Aceasta va avea prețul de 399 de lei, are încărcător, led iluminare și este însoțită de accesoriile necesare.

Cât costă Pistol de vopsit de la Kaufland

Kaufland va pune la dispoziția clienților interesați de produse utile de casă și Pistol electric pentru vopsit My Project. Acesta are o putere de 400 de W și va costa 169 lei.

Cei care vor să cumpere acest produs trebuie să știe că pistolul de vopsit este din plastic, iar recipientul pentru vopsea are 900 de mililitri.

Nivelă cu Laser, la Kaufland

De asemenea, pentru treburile de pe lângă casă, dar și pentru cei cu experiență, Kaufland scoate la vânzare și o Nivelă cu Laser.

Aceasta are un preț de 119 lei, iar suprafața de lucru a acesteia este de aproximativ 8 metri pătrați. Nu în ultimul rând, Nivela cu laser are inclus și un trepied cu înălțime reglabilă.