Produsele pe care poți să le returnezi la Lidl România. Cum trebuie să procedezi, dacă ai bonul

Atunci când achiziționezi un produs alimentar la LIDL este posibil să le întorci în mai multe condiții. În mod general, pentru contactul LIDL, ai mai multe soluții:

Produsele pe care poți să le returnezi la Lidl România

Utilizatorul formularului de contact în linie de LIDL: vor trece două zile pentru a primi un răspuns, să te adresezi direct în magazin, să contactezi prin telefon unul dintre consultanți, scrie tribuneoccitane.ro.

„Nu sunteți mulțumit de vreunul dintre produsele noastre? Preluăm înapoi toate articolele nealimentare în termen de 30 de zile de la achiziționare, la checkout-ul din magazinul dvs. Lidl, împreună cu chitanța și produsul în cauză. ”, anunță reprezentanții magazinului.

Prin urmare, produsele alimentare NU pot fi returnate în această perioadă de 30 de zile. Sunt vizate doar produsele nealimentare LIDL. Și asta, cu siguranță din motive de igienă alimentară.

Atunci când cumperi produse alimentare, indiferent de supermarket, este posibil ca produsele să nu fie „așa cum era de așteptat” sau chiar improprii pentru consum.

Ce alternative ai la dispoziție

Oricare ar fi cazul, nimic nu te împiedică să contactezi magazinul pentru a te informa. Ia produsul în ambalajul original și chitanța de vânzare. Ai următoarele alternative:

formularul de contact online – poți utiliza formularul de contact de pe site-ul web LIDL (acest lucru este recomandat în primă instanță de marca germană), pentru a contacta serviciul post-vânzare, care te va ajuta – https://www.lidl.ro/serviciul-clienti/contact

Îți va răspunde prin mesaj sau telefon.

mergi direct la magazin pentru a vorbi cu o persoană de contact pentru a vedea dacă cererea ta este admisibilă (de exemplu, retragerea produsului), produsul va fi schimbat sau rambursat de cele mai multe ori.

contactează telefonic un consilier LIDL sau serviciul pentru clienți dacă produsul este de altă marcă (numărul de telefon apare pe ambalaj): va trebui să furnizezi câteva informații personale și dacă solicitarea ta este considerată legitimă de către marca, vei primi o rambursare sau o compensație pe care o veți primi prin poștă.

te poți adresa șefului de magazin cu bonul de casă pentru a îl returna.

Cu toate acestea, dacă ai îndoieli cu privire la un produs, nu îl consuma și așteaptă până când vei primi sfatul cuiva competent să stabilească dacă este consumabil sau nu.

Lidl reprezintă un lanț de magazine de tip discount fondat în Germania, operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG, care are sediul în orașul Neckarsulm. Lidl are peste 10.000 de magazine la nivel internațional. Ele sunt situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, precum și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală și Europa de Nord.