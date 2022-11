Produsele de 1 decembrie care apar în toate magazinele Lidl România. Prețurile sunt foarte mici

Peste exact trei zile, întreaga Românie va sărbători 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Și cum am putea face asta, decât cu produse de calitate pe masă. Peste trei zile, vom avea parte de produsele de 1 decembrie care apar în toate magazinele Lidl România. Este un moment de sărbătoare, deci să-l sărbătorim cu produse bune și la prețuri foarte mici.

Lidl România te invită să sărbătorești rămânește de 1 Decembrie

Ziua de 1 Decembrie este o zi extrem de importantă pentru toți românii, o zi în care trebuie să fim mândri că suntem români și să avem produse românești pe masă când ne vin musafiri.

În acest scop, Lidl România a lansat campania „Sărbătorește românește de 1 Decembrie”, care va fi, așa cum spune și numele, joi, pe 1 Decembrie, în magazinele Lidl România.

Dacă nu ai aflat car est oferta acestei campanii, îți spunem noi că sunt nu mai puțin de 13 produse. Toate aceste produse sunt made in România, și vin la prețuri extrem de mici.

De exemplu, sub marca „Cămara Noastră”, Lidl România îți propune cel puțin trei produse. Și vorbim aici, de exemplu, de Bulion, marca „Cămara Noastră”, la un preț de doar 5,49 de lei, sau „Ciorbă de burtă”, Cămara Noastră, cu un discount de 25%, asta însemnând un preț de 7,49 de lei pentru 400 g, sau „Ceafă / Cotlet țărănesc”, tot Cămara Noastră, cu un discount de 24%, prețul fiind de 3,99 de lei pentru 100 g.

Tot în oferta zilei de 1 Decembrie, magazinele Lidl România vă mai propun „Telemea de capră”, marca PILOS, cu un discount de 13%, la un preț de 12,49 de lei pentru 300 g. Veți putea achiziționa și „Jumări de porc”, marca Pikok, cu un discount de 20%. Asta înseamnnă un preț de 11,99 de lei pentru 250 g.

Dar asta nu este tot, având în vedere că de luni, 28 noiembrie, Lidl România anunță și ofertele săptămânale Lidl Plus

Oferta săptămânii 28 noiembrie -3 decembrie în magazinele Lidl România

Oferta Lidl Plus, așa cum îi spune și numele, este adresată celor care dețin aplicația retailerului pe telefoanele mobile. Cu alte cuvinte, la produsele din ofertă trebuiesc activate cupoanele de reduceri regăsite în aplicație.

Începând de mâine, oferta Lild Plus conține 14 produse cu discounturi importante. Vorbim aici de produse din gama de carne și până la legume li iaurturi. Oferta este valabilă toată săptămână, dar nu uitați, va trebui să folosiți aplicația de pe telfonul mobil, Lidl Plus, pe care o puteți descărca de pe Google Play sau Apple Store. Așa că, dacă v-am făcut curioși, consultați oferta Lild Plus. Nu uitați și de produsele de 1 decembrie care apar în toate magazinele Lidl România.