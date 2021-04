Produs tradițional românesc de lux, pe care nu oricine și-l poate permite. Acum mulți ani se găsea în casa oricui

Bogdan Beceru este fermier și are 37 de ani. Provine din comuna Ion Neculce, acolo unde face cea mai bună tochitură de Mangalița. Produsul este inedit, după rețeta bunicilor. Tânărul fermier spune că majoritatea clienților sunt cei care au probleme de sănătate, iar medicii le recomandă să consume tochitura.

Bogdan a produs primele borcane cu tochitură în urmă cu un an. Atunci s-a gândit să valorifice carnea din rasa autohtonă. În urma cu 10 a înființat o fermă mixtă, atunci a făcut primii săi pași în domeniul agricol. Bărbatul locuia în Iași și se ocupa de o shaormerie.

După ce s-au născut cei doi copii ai săi, a decis să se mute de la oraș la țară, pentru a le oferi o viață mai sănătoasă. A renunțat la afacerea sa din oraș și a început cu o fermă mixtă în anul 2011. În anul 2014 a adus în exploatație 150 de porci din rasa Mangalița.

Din cauza lipsei forței de muncă, cu timpul, a redus efectivul de porci la doar 60. În momentul de față se ocupă de familie și de fermă. Fiind pasionat de creșterea porcilor din această rasă, s-a gândit să valorifice carnea de porc.

A reușit să aducă în casa clienților o rețetă veche de tochitură moldovenească, sub formă de produs semipreparat. În 2020, a scos pe piață o tochitură moldovenească de porc Mangalița, un produs finit din ferma sa. Rețeta este a bunicilor.

Bogdan a terminat Facultatea de Zootehnie din Iași. Cu ajutorul cunoștințelor sale a reușit să dezvolte proprie afacere in mediul rural. Tânărul fermier spune că dintr-un porc de aproximativ 150 de kilograme, face în jur de 30-40 de borcane de tochitură de Mangalița. Un borcan de 800 de grame se vinde cu 40 lei, iar unul de 1,7 kilograme cu 100 de eli.

Bogdan trimite produsele la domiciliul clientului prin curier. Mangalița este una dintre cele ai apreciate specii de porci din Europa. Carnea este foarte gustoasă și sănătoasă. Rasa a apărut în Ungaria și înseamnă „porc cu multă untură”.

„La Mangalița ritmul de creștere este mai mare și rasa este recunoscută pentru că are mai multe calități, precum acizi grași nesaturați, Omega 3. Mulți clienți care mă sună, mă întreabă dacă este Mangalița pentru colesterol. Nivelul scăzut de colesterol este principalul avantaj al acestei rase care este crescută pentru grăsimea bună. Nu am mai dat la reproducție, pentru că este greu cu forța de muncă. De aceea am mai redus și din efectivul de porci. Cu piața de desfacere este mai greu, pentru că am observat că lumea e mai comodă, spune Bogdan Beceru