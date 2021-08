Problemele pe care le-a avut Mara Bănică în timpul sarcinii. A anunțat și sexul viitorului bebeluș

Mara Bănică trăiește cea mai intensă perioadă a vieții sale de când a rămas gravidă pentru a doua oară. Celebra jurnalistă a făcut public sexul copilului. Ce dificultăți a întâmpinat vedeta pe timpul sarcinii. Foarte multe femei pățesc același lucru.

Vestea că Mara Bănică este însărcinată a luat prin surprindere pe toată lumea, în special din cauza faptului că celebra jurnalistă a lipsit o bună perioadă de timp de pe sticlă.

Vedeta se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții sale și abia așteaptă să-și țină bebelușul în brațe. Recent, în cadrul unui interviu acordat publicației Cancan, Mara Bănică a dezvăluit care este sexul copilului pe care-l poartă în pântec și ce probleme a avut pe parcursul sarcinii.

Mara Bănică a mărturisit că acesta este un copil extrem de dorit, mai ales pentru că de un an de zile ea și soțul ei au tot încercat să facă un bebeluș.

Rezultatul a venit după câteva ore. De bucurie, am sărit cu telefonul pe care avem rezultatul pozitiv afișat în brațe la soțul meu, care nu înțelegea despre ce este vorba. Am avut nevoie de vreo 5 minute să îmi revin și să-i spun la modul coerent.

„Eu trebuia să îmi fac analizele de sânge pentru a afla dacă sunt sau nu însărcinată, la o anumită dată. Vreau să vă spun din start că eu și soțul meu încercam deja de un an să facem un copil, așa că în fiecare lună intram în emoțiile așteptării. N-am rezistat să aștept cele două săptămâni, așa că, mai devreme cu 7 zile am fost la analize, fără să spun nimănui.

Mara Bănică a dezvăluit faptul că i-a fost rău în primul semestru de sarcină, dar gândul că-și va ține, în curând, fetița în brațe a făcut-o să uite de orice fel de durere sau neplăcere.

„Primul trimestru de sarcină a fost îngrozitor pentru mine. Mi-a fost rău constant, 24 de ore pe zi. Niște grețuri indescriptibile, urmate de două etape de sângerare atât de puternice, încât a fost necesară internarea acasă pentru o lună și jumătate.

Am stat doar în pat 6 săptămâni. Mă ridicam doar să mănânc și să merg la baie. Nu am suferit atât de mult în viața mea. Dar am rămas pozitivă.