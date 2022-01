Cătălin Moroșanu și Elena Marin și-au stabilit câștigătorul la Survivor 2022: „El va lua, are lecțiile făcute”

Este o nouă seară de Survivor România 2022, iar în platoul emisiunii La Măruță au venit ca să discute pe marginea primelor scandaluri de la Survivor și primelor nume propuse către eliminare foști concureți de la Survivor România 2021 precum Elena Marin, Cătălin Moroșanu și Starlin.

Cei trei foști concurenți au urmărit debutul noul sezon Survivor România și sunt la curent și cu discuțiile iscate deja în rândul concurenților ajunși în Republica Dominicană. Pentru Elena Marin, Cătălin Moroșanu și Starling totul pare ca un deja-vu. Elena Marin a vorbit despre sechelele cu care a rămas după experiența Survivor, dar și despre relațiile care s-au menținut sau nu cu foștii ei colegi.

Eu cu Zanni m-am certat pe tot parcursul show-ului, nici acum nu păstrez legătura cu el. Cu el nu am rămas în relații după emisiune, pentru că atunci când am fost eliminată a zis ca se bucură. Mi-a scris pe Instagram ți m-a invitat la el acasă, la o reunine a Faimoșilor dar eu eram la o saptamana după operație (n.red. operația la picior)”, a spus Elena Marin.

Elena Marin a vorbit și despre problemele medicale cu care a rămas după competiție, deși, cât timp se afla în concurs, a fost adesea acuzată că se preface că nu se simte bine.

Cătălin Moroșanu a spus că nu a avut un sentiment plăcut când a revăzut traseele de la Survivor.

„Nu am avut un feeling bun sa vad traseele, mi-era scarbă, nu am avut un sentiment plăcut. Tostusi, la noi a fost o competiție frumoasă. Vad ca a început nebunia. Și eu am avut frică ca sunt nominalizat, mi-a fost frică în prima lună, am stat trei luni jumate, nu am vrut să plec primul. De ce s-au certat? (n.red. Cătălin Zmărăndescu și Roxana Ciuhulescu). Oricum toți bârfim. Nu există. Eu cu Sebi am avut un conflict urât, că răsucea vorbele. Pe mine nu m-a chemat Zanni la el acasă!”, a spus Cătălin Moroșanu.