Problemele Daciei Duster de care se lovesc majoritatea proprietarilor SUV-ului românesc

Popularitatea Dacia este în creștere, dar se înregistrează tot mai multe probleme pentru toți proprietarii suvului românesc. Cele mai recente statistici arată și care sunt părerile împărțite ale conducătorilor auto despre modelul aferent și despre decizia producătorilor?

Directorul general al Automobile Dacia și Groupe Renault România a sugerat faptul că producătorul de la Mioveni ar vrea să lanseze mai multe modele derivate din SUV-ul Duster. Cele mai recente statistici arată că producătorul român de automobile a avut parte de o creștere considerabilă a umărului de înmatriculări în cursul lunii mai. Nu mai puțin de 58.205 de autoturisme Daci au fost înmatriculate în luna precizată. Mai mult decât atât, în primele cinci luni de la începutul anului curent au fost înmatriculate un număr de 256.806 de mașini Dacia în Uniunea Europeană. Creșterea arătată de statistici ajungând la 11.8%, în comparație cu primele cinci luni. Pentru a putea ține pasul cu ce se cere pe piață, Dacia a anunțat la începutul anului că are un proiect de investiții de 100 de milioane de euro pentru a putea crește capacitatea de la Mioveni.

„În prezent, această este de 350.000 autovehicule pe an, iar din septembrie 2020 vom avea o capacitate de 400.000 de mașini pe an. (Investitia) Ne va permite să producem cu 50.000 mai multe mașini pe an și vom angaja 300 de persoane Suntem foarte mândri. Vindem Duster în 44 de tari. Credem că Duster este ca un ambasador pentru România. Provocarea noastra este să continuam succesul Dacia, iar ‘copilul’ nostru să aibă niște surori”

Christophe Dridi, directorul general al Automobile Dacia și al Groupe Renault Romania