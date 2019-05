Probleme înaintea meciului Simonei Halep. Ce se știe despre ora partidei. VIDEO

Simona Halep o întâlnește pe Marketa Vodrousova în turul II al turneului de la Roma. Partida trebuia să se joace miercuri, 15 mai, de la ora 14:00, pe arena Pietrangeli, însă din cauza ploii torențiale ora de start a fost amânată de mai multe ori.

UPDATE – Meciul Simonei Halep a fost amânat pentru joi, iar ora partidei va fi anunțată ulterior.

UPDATE – Partida Simona Halep – Marketa Vodrousova s-ar putea disputa după ora 21:00, anunță organizatorii.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, organizatorii turneului de la Roma au decis să amâne meciul Simona Halep – Marketa Vodrousova pentru ora 16:00. Pentru că ploaia nu s-a oprit, pe contul oficial de Twitter a fost anunțat ulterior că sportivele nu vor intra pe teren mai devreme de ora 17:30.

Nu s-a putut juca nici la această oră, iar partida a fost amânată din nou, pentru ora 18:00. Organizatorii au decis apoi că nici această oră nu este potrivită pentru meci și au stabilit ca acesta să se joace de la 19:00.

Simona Halep – Marketa Vodrousova, în turul II la Roma

În capitala Italiei a plouat fără întrerupere și meciul Simomei Halep ar putea începe la ora 20:00, doar dacă vor permite condițiile meteo. Deocamdată, arena pe care trebuie să se dispute partida este acoperită.

„Data trecută am jucat pe hard, pe zgură e altceva. Simona a jucat finala de la Madrid, săptămâna trecută. Mă aștept la un meci foarte greu și de-abia aștept să joc. Voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu mâine și vom vedea. Trebuie să vorbesc cu antrenorul meu despre tactica pe care o voi avea și să mă bucur de acest meci”, a declarat Marketa Vodrousova înaintea partidei cu Simona Halep.

