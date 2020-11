Corina Caragea a rupt tăcerea! „Nu sunt măritată cu un milionar”. Detaliul care a ieșit acum la iveală despre vedeta PRO TV

Corina Caragea e una din personalitățile feminine de pe sticlă de care românii nu se satură. Cu toate astea, mulți o întreabă deja de ani buni care e statusul său amoros. Ce spune vedeta și de ce s-a simțit nevoită să se explice acum?

Corina Caragea e prezentă deja de mulți ani în vizorul românilor, dar cu toate astea a decis încă de la început ca viața ei personală să fie ferită de orice cârcotași. Aceasta a mărturisit, pentru tvmania.ro, că oamenii care nu o cunosc au impresii foarte false despre viața sa. Bruneta a făcut o excepție și a detaliat câteva situații pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului. E necăsătorită, dar multe dintre zvonurile din lumea mondenă susțin altceva. Din păcate, anii au trecut, iar datul cu părerea a început să o deranjeze, mai cu seamă că îi implică și pe fanii care cred multe lucruri care apar în media. De asemenea, au existat multe povești în care unele persoane ori i-au sugerat să-și facă o relație sau să o facă publică pe cea pe care ar putea să o aibă sau în care pur și simplu imaginea ei era alăturată de o alta a unor bărbați cunoscuți cu care nu avea nicio legătură.

„M-am îngrăşat 5 kg. N-am fost niciodată genul care stă cu ochii pe cântar, dar am simţit că nu mă mai încap hainele. Asta pentru că am stat acasă şi, deşi nu am nicio treabă cu bucătăria, am învăţat să fac o prăjitură, am mâncat floricele uitându-mă la film, nu am mai fost la sală… Am mai făcut eu sport în sufragerie, dar nu e acelaşi lucru. Dar, când s-au deschis parcurile, eram acolo prima, când s-au redeschis sălile, eram acolo prima. Am dat jos 4 din cele 5 kg”

Corina Caragea