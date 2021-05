Probleme pentru clienții Lidl: ‘Au rămas șocați’. Ce s-a întâmplat în magazine și cum a reacționat retailerul german

Recent, clienții Lidl din Germania au observat de mai multe ori un fenomen care îi lăsa fără cuvinte. Lidl a venit cu un răspuns care este puțin probabil să reducă furia clienților.

Probleme pentru clienții Lidl

Este vorba despre produse speciale oferite de Lidl clienților săi. Clienții denunță că aceste oferte sunt uneori epuizate înainte de a fi oferite, potrivit derwesten.de. Un client s-a plâns pe Facebook și vizavi de starea unui articol oferit:

„De la„ În curând ”direct„ Epuizat ”în zero secunde. Ce este în neregulă cu voi, băieți? „

Lidl reacționează

Răspunsul de la Lidl nu a întârziat să apară:

„Ne pare foarte rău că nu ați mai primit oferta. Desigur, obiectivul nostru este să putem oferi tuturor clienților noștri bunurile promoționale publicitate în orice moment.”

Și mai departe:

„Din păcate, acest lucru nu este întotdeauna în mâinile noastre, iar blocajele de livrare apar mai des, mai ales în aceste momente dificile. Lucrăm la optimizarea cantităților de produse promoționale. Articolele noastre online pot fi comandate de îndată ce este publicat pliantul de către sucursală. ”

Confuzie despre centrele de testare anti-coronavirus la Lidl

Recent, a existat o mare agitație din cauza centrelor de testare pentru coronavirus, care se află în parcările unor sucursale Lidl din toată Germania de la sfârșitul lunii martie. Aceste centre de testare au ridicat câteva întrebări pentru unii dintre clienți. „La 30 martie 2021, Grupul Schwarz a început să înființeze centre de testare în parcări adecvate pentru clienți din Lidl și Kaufland. Startul a fost în Heilbronn și Eppingen”.

Și mai departe:

„Cu centrele de testare, Grupul Schwarz ar dori să ofere tuturor celor care ar dori să fie testați acces rapid și ușor la testele rapide anti-coronavirus. Desigur, utilizarea ofertei de testare rapidă este voluntară. Nu este necesar niciun test pentru cumpărături în sucursalele Lidl sau Kaufland. Centrele de testare rapidă sunt create și operate de Ecolog sub marca sa HealthCare EcoCare. ”(Dhe)

Despre Lidl

Lidl reprezintă un lanț de magazine de tip discount. El a fost fondat în Germania și operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG cu sediul în orașul Neckarsulm. În plus, Lidl are peste 10.000 de magazine la nivel internațional. Ele se află situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, precum și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală și Europa de Nord. Lidl este, de fapt, un diminutiv al prenumelui german Ludwig. Magazinul Lidl a fost fondat în anii ’30 de către familia Schwarz, iar numele inițial a fost Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgrosshandlung.