Probleme mari pentru piaţa clădirilor de birouri din Cluj. Ce nu mai vor să facă angajații

Majoritatea clădirilor de birouri din Cluj Napoca sunt goale, cu toate că multinaționalele au investit sute de mii de euro în amenajări pentru a-i atrage pe viitorii angajați. Un număr mic de angajați vor să revină la birouri și la recrutări. De asemenea, candidații vor să fie siguri că după pandemie vor putea lucra și de acasă.

O parte din proprietarii clădirilor rămași fără clienți și-au scos la vânzare imobilele. Prețul pe metru pătrat ajunge cu mult sub ceea ce se cere în diferite zone rezidențiale. Prețul mediu cerut pe apartamente este de aproximativ 1.903 euro/mp în Cluj Napoca.

Daniel Metz este președintele Boardului Executiv NTT DATA România. Este o companie IT cu peste 2.000 de angajați în țară, iar o mare parte din ei sunt în Cluj. Aici, compania a închiriat două clădiri de birouri exact în centrul orașului.

„Dorinţa de reîntoarcere la birou e foarte limitată. Există un grup dur de oameni, nu mulţi, care şi în timpul carantinei au venit la birou. Restul evită să vină şi am observat la recrutare că viitorii angajaţi spun: «Vin la voi dacă garantaţi că şi după garantarea pandemiei vom lucra 100% de acasă». Acum vin de la birou şi mi se rupe sufletul când văd cât am investit în amenajări şi văd toate birourile goale, la noi, la Bosch, la IQuest, la The Office”.