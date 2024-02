Probleme mari pentru Petre Roman. Fosta soţie a murit, iar Silvia Chifiriuc abia a fost operată: „Nu am nicio legătură”

În ciuda faptului că nu și-au mai vorbit după despărțire, fostul premier nu a rămas indiferent la aflarea veștii că femeia care i-a fost alături, la bine și la greu, peste trei decenii, a încetat din viață. Se pare însă că și actuala soție a lui Petre Roman trece prin momente dificile. Silvia Chifiriuc abia a fost operată.

Cu toate că nu era în țară în momentul în care Mioara Roman își dădea ultima suflare, Petre Roman s-a întors în România și a mers să îi ducă un ultim omagiu primei sale soții, femeia care i-a fost alături în cele mai frumoase, dar și cele mai grele momente, timp de mai bine de trei decenii. Fostul premier și-a făcut apariția la biserică cu un buchet de flori, însă nu a avut-o alături pe actuala sa parteneră de viață.

Se pare însă că și Silvia Chifiriuc se confruntă cu unele probleme de sănătate, aceasta suferind o intervenție chirurgicală acum câteva săptămâni. Contactată de jurnaliști, nu a vrut să vorbească despre moartea Mioarei Roman, punctând că nu are „nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum” și că „am și eu problemele mele”.

„Eu nu am nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum. Am și eu problemele mele. În urmă cu trei săptămâni m-am operat a treia oară pe gingie și de-abia pot să vorbesc. Am făcut o infecție care se pare că nu am putut scăpa atât de ușor, totul în urma unei extracții”, a spus Silvia Chifiriuc pentru Click!.