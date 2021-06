Probleme grave pentru Simona Halep. Sportiva a făcut anunțul trist

Fanii Simonei Halep au rămas extrem de triști în urma anunțului făcut de sportivă. Ce probleme grave întâmpină acum cunoscuta jucătoare de tenis? Cei care o urmăresc pas cu pas au rămas șocați de veste.

Simona Halep a disputat ultimul meci în circuitul WTA pe data de 12 mai. Fanii sportivei au văzut cum aceasta a suferit încă o accidentare chiar în timpul partidei cu Angelique Kerber. Evoluția din teren a acestora s-a terminat cu scor 6-1, 3-3. Simona a anunțat că a suferit „o mică ruptură la gamba stângă”.

Detaliile au venit la câteva zile de la accidentarea din Roma. Investigațiile au arătat însă că au existat chiar două rupturi musculare, iar ambele sunt destul de periculoase. Constănțeanca a spus că nu se poate antrena în această perioadă și va mai avea nevoie de timp pentru recuperare.

Prezența sa la Wimbledon nu este garantată, iar cei mai mulți dintre fanii acesteia se gândesc deja cum ea va sări pentru celebra competiție în detrimentul sănătății care este cu siguranță mai importantă. Mulți își fac foarte multe griji în privința carierei sale după șirul parcă de neoprit de accidentări. Cea din urmă a mărturisit că va trebui să mai stea încă o perioadă fără tenis.

„De obicei nu sunt în această perioadă acasă, dar din păcate anul acesta m-am accidentat. Este diferit față de anul trecut pentru că anul trecut nu se jucau turnee. Atunci a fost mai ușor de gestionat, dar acum sufăr puțin, toată lumea e la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez pentru că accidentarea este încă la început. Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare pentru că mușchiul încă nu s-a sudat. E greu, pentru că nu sunt obișnuită să stau în mijlocul sezonului acasă și să nu fac nimic.

Momentele de la Roma au fost într-adevăr grele pentru că din nimic mi s-a întâmplat această ruptură. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a părut imposibilă că stând la retur se poate întâmpla o ruptură musculară. Chiar am avut două. Prima este mult mai profundă, a doua este la suprafață, dar amândouă sunt destul de periculoase. Am acceptat această accidentare și sunt destul de pozitivă pentru că știu că dacă ești pozitiv și ai încredere te poți vindeca mai repede și am început deja procesul vindecării”

Simona Halep (Sursa: Eurosport)