Probleme grave de sănătate pentru o vedetă din showbizul românesc: „Am vomitat sânge”

Probleme grave de sănătate pentru o vedetă din showbizul românesc. În urmă cu puțin timp, celebritatea a anunțat că a ajuns pe mâna medicilor, din cauza unor simptome importante pe care le prezenta. Potrivit dezvăluirilor sale, s-a confruntat cu dureri la nivelul abdomenului și a vomitat sânge. Specialiștii i-au pus un diagnostic crunt.

O mai țineți minte pe fosta parteneră a lui Cătălin Scărlătescu? Tânăra cântăreață, în vârstă de 30 de ani, a ajuns de urgență la spital, după ce s-a confruntat cu probleme majore din punct de vedere al sănătății. Artista nu a mai stat pe gânduri și a apelat la ajutorul specialiștilor când a văzut că vomită sânge.

Maria Andria a făcut o mărturie tulburătoare jurnaliștilor români. Cântăreața din Cipru s-a simțit foarte rău în ultimele zile. Prezenta dureri severe la nivelul abdomenului, avea febră și vomita sânge, potrivit relatărilor sale. Când a văzut că situația se agravează, blondina a decis să meargă la cea mai apropiată instituție medicală.

A ajuns, astfel, la camera de gardă a unui spital, unde ar fi fost nevoită să aștepte timp de 12 ore pentru a primi părerea unui medic. Potrivit declarațiilor cântăreței, aceasta nu s-ar fi confruntat cu nicio afecțiune severă de sănătate. La auzul verdictului cu pricina, partenerul artistei a decis să meargă acasă, unde au chemat un alt doctor.

Maria Andria a ajuns în perfuzii, ca urmare a simptomelor pe care le prezenta.

„Vomitam non-stop. Am vomitat sânge. Am probleme cu burta. Am stat 12 ore la spital ca să mă consulte un medic și nu mi-au făcut nimic. Logodnicul meu s-a enervat și m-a luat acasă, unde am chemat un medic. Sunt pe perfuzii, momentan”, a spus Maria Andria, într-o intervenție pentru Spynews.ro.