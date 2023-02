Probleme de sănătate pentru Iulia Vântur: ‘M-am îmbolnăvit’. Ce se întâmplă acum cu vedeta

Iulia Vântur se bucură de un succes imens în India, patria care a adoptat-o după ce a plecat din România, decisă să-și croiască o carieră în muzică și să-i fie alături partenerului ei de viață, actorul Salman Khan. Recent, vedeta a acuzat stări de rău. Ce ar fi pățit celebra artistă.

Iulia Vântur se bucură de o viață de poveste în India, acolo unde și-a construit o carieră prosperă în domeniul artistic. Fosta prezentatoare de la „Dansez pentru Tine” este implicată într-o relație serioasă cu marele actor de la Bollywood, Salman Khan, cel care o susține în tot ceea ce face.

Frumoasa blondină a mărturisit, recent, prin intermediul unei intervenții telefonice la PRO TV, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, că nu a apucat să celebreze luna iubirii, deoarece se confruntă cu mici probleme de sănătate.

Epuizarea și-a spus cuvântul, într-un final, iar Iulia Vântur simte nevoia să se odihnească după ce a muncit foarte mult în ultimele luni.

„Muncind, deși în ultimele zile nu am mai putut să muncesc, am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie.

Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme. De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile.”, a declarat Iulia Vântur la PRO TV.