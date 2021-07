Gabriela Cristea a trecut prin momente foarte grele! Vedeta a fost nevoită să meargă de urgență la o clinică cu fiica sa. Se pare că micuța a fost internată de medici după ce s-a descoperit că starea ei de sănătate nu este una foarte bună.

După o zi petrecută la filmări, Gabriela Cristea s-a întors acasă și a tras o sperietură de zile mari. Bruneta și-a dat seama că fiica ei avea febră și roșu în gât, așa că a dus-o de urgență la o clinică. Ajunsă acolo, micuța Victoria a fost internată.

„Știu că o să-mi spuneți că arăt impecabil și că sunt super machiată, numai că ceea ce nu știți este că machiajul acesta rezistă de aproape 24 de ore pentru că abia acum am ajuns acasă.

Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la clinică.

Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie.”, a transmis Gabriela Cristea pe Insta Story.