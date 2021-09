Problemă majoră pentru LIDL Plus. Ce mesaj au primit toți clienții din România pe telefoanele mobile

La nivel mondial gigantul Lidl este supus unor acuzații grave. În schimb, în România are probleme, cel puțin pentru moment, cu aplicația sa, Lidl Plus. Dacă astăzi ați încercat să accesați aplicația, mai mult ca sigur că ați putut observa un anunț. Enunțul acestuia vorbește de probleme tehnice pe care gigantul le are în a prezenta ofertele zilei de astăzi.

Lidl supus unor acuzații grave la nivel mondial

Presa occidentală relatează despre un posibil scandal în care gigantul german Lild ar fi implicat. Este vorba de abuzul companiei asupra unor minorități musulmane aflate pe teritoriul Chinei, mai exact în provincia Xinjiang. Acuzațiile aduse de un ONG din Germania vorbesc de o „presupusă complicitate la crimele împotriva umanității”.

Reprezentanții Lidl au emis un comunicat de presă în care se delimitează de aceste acuzații, declarând că:

„Dacă vom fi conștienți de fapte concrete cu privire la încălcarea acestor prevederi, vom investiga și vom lua măsurile corespunzătoare. În acest context, instalațiile de producție au fost închise.”, a spus purtătorul de cuvânt al Lidl Germania.

Aplicația Lidl Plus nu a funcționat astăzi pentru clienții români

Anul trecut, pe fondul creșterii comenzilor online, Lidl lansa aplicația mobilă Lidl Plus, primul program de fidelizare digitală al retailerului din România. Lidl Plus include un card de loialitate digital. În același timp conține și beneficii care includ acces exclusiv la oferte speciale de produse și promoții săptămânale, precum și cupoane centralizate și istoricul cumpărăturilor digitale. Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe Google Play și AppStore.

Încă de la debut un număr considerabil de români au folosit aplicația, fără probleme. Se pare însă, că astăzi, cei care au vrut să urmărească ofertele zilei, prin aplicație, au avut parte de o surpriză.

De altfel românii care folosesc aplicația au primit și o înștiințare despre nefuncționalitatea acesteia. În mesaj, Lidl își cere scuze pentru disfuncționalitate, promițând remedierea situației în cel mai scurt timp.

„Din cauza unor probleme tehnice, este posibil ca ofertele din aplicație să nu fie disponibile la cumpărături repetate astăzi, 7.09.2021. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, este scris în mesajul din aplicația Lidl Plus de astăzi.

Pentru cei care nu au folosit încă aplicația, pașii sunt foarte simpli, după cum urmează. Pentru a se înregistra la Lidl Plus, clienții trebuie să descarce gratuit aplicația de pe Google Play sau AppStore, să își creeze un cont și să selecteze magazinul lor preferat Lidl, după care se pot bucura de toate avantajele pe care le oferă. Aplicația Lidl Plus poate fi utilizată în toate magazinele Lidl din România, precum și în alte țări în care această platformă este disponibilă.