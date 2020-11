Problema care pune în pericol cariera lui Ianis Hagi: „E zero la acest capitol”

Ianis Hagi traversează o perioadă deloc favorabilă, atât la echipa de club, cât şi la naţională. Steven Gerrard l-a lăsat pe banca de rezerve la ultimele meciuri ale lui Glagow Rangers. Iar Mirel Rădoi „l-a retrogradat” la echipa naţională de tineret. Mai mult, Hagi jr. nu a impresionat nici în remiza cu Danemarca, partidă care a asigurat calificarea la Euro 2021. Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, are în continuare încredere că Ianis va ajunge un fotbalist important al României. Dar a identificat şi o problemă pe care starul lui Rangers trebuie să o remedieze urgent dacă vrea să progreseze în carieră. Ianis nu are deloc forţă în picioare, este convins Dragomir. Din acest motiv, fotbalistul de 22 de ani nu poate câştiga duelurile cu adversarii.

Ianis Hagi, titular în doar unul dintre ultimele şase meciuri de campionat disputate de Glasgow Rangers

„Nu-l mai criticați pe Hagi! În loc să facă altceva, el să facă forță în picioare. N-are forță în picioare! Lovește bine mingea cu ambele picioare, pasează bine, dar e zero în lupta cu adversarul pentru că n-are forță în picioare. Are segmentele mari, dar n-are forță jos, cum era taică-său. Are bazinul jos și segmente lungi. Trebuie să muncească mult aici, dar lăsați-l în pace, că va fi vioara întâi la echipa națională. E singurul care mai driblează”, a declarat Dumitru Dragomir pentru GSP Live.

Ianis Hagi a ajuns la 29 de partide jucate în acest an pentru Glasgow Rangers şi a marcat patru goluri. Are, de asemenea, şi zece pase decisive. Opt dintre ele au fost reuşite în actuala stagiune. În ultimele meciuri a pierdut primul 11 al lui Steven Gerrard, dar rămâne cel mai bun pasator din prima ligă, cu şase assisturi doar în campionat.

Ianis Hagi a fost titular într-un singur meci dintre ultimele şase disputate de Glasgow Rangers în campionat. Iar în trei dintre ele a fost rezervă neutilizată. În celelalte două a jucat puţin peste 20 de minute în fiecare. Mai mult, Ianis nu a intrat deloc nici în partida pe care Rangers a remizat-o la Lisabona, cu Benfica, scor 3-3. Asta după ce jucase în toate meciurile din preliminarii, dar şi în primele două dueluri din faza grupelor.