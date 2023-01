Prințul Harry a primit lovitura de grație! Anunțul șoc din Anglia: ‘A fost exclus’

După interviul cu Oprah, documentarul Netflix și cartea ce conține acuzații scandaloase, răbdarea Familiei Regale pare că a ajuns la final. Harry a primit în urmă cu puțin timp lovitura de grație. Anunțul șocant a venit chiar din Marea Britanie. Ducele de Sussex a fost exclus dintr-un eveniment uriaș, un moment ce va intra în istorie.

Războiul pornit de ducii de Sussex împotriva Casei Regale a Marii Britanii continuă cu noi afirmații și acuzații scandaloase. După dezvăluirile făcute de Meghan Markle, acum este rândul lui Harry să își atace familia.

În noua sa autobiografie, „Spare”, el vorbește despre tatăl și fratele său. Ținta atacurilor pare să fie, de data asta, Regele Charles al III-lea, despre care Harry spune că ar fi fost îngrijorat că ar fi putut fi umbrit de popularitatea lui Meghan Markle.

Surse regale au transmis că Familia Regală este „complet epuizată” de „fluxul de dezinformări” din partea Ducelui și Ducesei de Sussex.

În contextul noului val de acuzații, Sunday Times dezvăluie că Harry a fost exclus din ceremonia și evenimentele organizate cu ocazia încoronării lui Charles al III-lea din luna mai a acestui an.

Surse din apropierea Prințului de Wales au declarat că William „arde de furie” și este „neliniștit și trist” din pricina acuzațiilor făcute de fratele său mai mic.

Înainte de lansarea oficială, jurnaliștii de la The Guardian au obținut mai multe fragmente din autobiografia lui Harry în care este descris un episod șocant. Ducele de Sussex susține că o ceartă cu fratele său a escaladat, ajungând-se chiar la violență. Prințul William l-ar fi apucat de guler și l-ar fi trântit la podea. Motivul disputei: nimeni alta decât Meghan Markle.

„M-a prins de guler, mi-a smuls colierul şi m-a trântit la podea”, îl citează The Guardian pe Prinţul Harry. „A pus jos un pahar cu apă, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Atât de repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea.

Am aterizat pe castronul câinelui, care mi-a crăpat sub spate, iar cioburile m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, năucit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă.”