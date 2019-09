Prinții William și Harry, probleme serioase, după ce ar fi apărut în presă poze cu Prințesa Diana topless

Prinții William și Harry au parte de o perioadă tensionată! În presa internațională ar fi apărut fotografii indecente cu mama lor, Prințesa Diana. Din păcate, se zvonește că lucrurile au fost atât de grave și intense încât copiii lui Lady Di au intrat în depresie după cele auzite. Iată alte detalii din trecut!

Momente de cumpănă la Casa Regală a Marii Britanii! Directorul Condé Nast Britain şi preşedinte Condé Nast International au adus în prim-plan detalii incredibile despre trecutul Prințesei Diana. Coleridge a afirmat în cartea sa că a fost un bun prieten cu aceasta, după ce a publicat fotografii scandaloase cu Lady Di în „The Glossy Years“. De asemenea, tot Nicholas Coleridge a susținut că fotografiile topless cu aceasta i-a băgat în depresie pe Prinții William și Harry. Se pare că toți colegii râdeau de ei la școală din cauza dimensiunii sânilor soției Prințului Charles.

„Prinţesa Diana a venit la mine şi m-a întrebat dacă poate să-mi pună o întrebare la care să îi răspund foarte sincer şi direct. I-am spus că da şi apoi m-a întrebat dacă am văzut fotografiile cu ea topless. După care a afirmat că toţi colegii Prinţului William râd de el, deoarece ea are sânii mici. «Sunt prea mici?», m-a întrebat ea. I-am spus că are sânii perfecţi şi să nu-şi mai facă probleme“

Nicholas Coleridge