Se împlinesc 22 de ani de la moartea Prințesei Diana. A fost căsătorită cu Prințul Charles, dar marea ei dragoste a fost altcineva. Adevărul despre iubirea ei ascunsă

În data de 31 august se împlinesc 22 de ani de la moartea Prințesei Diana. A fost căsătorită cu Prințul Charles, dar marea ei dragoste a fost altcineva. Lady Dy a dezvăluit adevărul despre iubirea ei ascunsă în cadrul controversatului documentar ”Diana: In Her Own Words”.

Diana, Prințesă de Wales, născută Spencer, a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit. Lady Dy a rămas aproape constant în centrul atenției presei din Marea Britanie, dar și din întreaga lume atât în timpul mariajului, cât și după divorț.

Supranumită ”Prințesa inimilor” datorită candorii sale, a sfârșit într-un accident de mașină. Ancheta a adus concluzia că Diana a fost ucisă în urma unui accident de mașină, șoferul fiind orbit de blițul paparazzilor care o urmăreau pe prințesă. Iar dacă începutul și sfârșitul este scris mai sus, să vedem interiorul.

”Diana: In Her Own Words”

În cadrul controversatului documentar ”Diana: In Her Own Words”, Channel 4 a difuzat în premieră secvențele video în care Lady Dy i se confesează amicului și antreprenorului ei de voce, actorul Peter Settelen, în timpul unei lecții care avea ca ideal îmbunătățirea discursului public al prințesei. Printre multe amintiri depănate, Diana a dezvăluit că marea ei dragoste a fost o gardă de corp, cu care a și avut o aventură și care, ulterior, a fost concediat și ucis.

„Când aveam 24 sau 25 de ani am fost profund îndrăgostită de cineva care lucra la securitate. Eram bucuroasă să renunţ la tot şi să fug cu el. Îţi vine să crezi? Şi el îmi tot spunea că e o idee bună. Apoi a fost dat afară şi ucis, iar asta a fost, trebuie să recunosc, una dintre cele mai mari lovituri primite în viaţa mea”, a mărturisit Lady Dy.

Cei doi au sfârșit la fel

”În cele din urmă a fost obligat să plece, iar după trei săptămâni a fost ucis într-un accident de motocicletă. El a fost cea mai mare iubire pe care am avut-o vreodată”, relevă înregistrările difuzate de Channel 4”, a mai povestit prințesa.

Chiar dacă prințesa nu i-a pomenit numele, publicațiile străine au scris că este vorba despre Barry Mannakee. Ofițer de poliție, bărbatul a fost garda de corp a prințesei preț de circa un an, la mijlocul anilor ’80.