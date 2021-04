Înainte de a-și găsit sfârșitul în accidentul tragic de la Paris, în 1997, Prințesa Diana ar fi fost curtată de regele Juan Carlos, un spaniol cu multe aventuri la activ. Deși era căsătorită cu Prințul Charles, Lady Di a avut o listă întreagă de cuceriri, despre care nu a dorit să vorbească niciodată.

Prințesa Diana a încercat să-și păstreze aventurile departe de ochii curioșilor, însă dovezile au arătat exact contrariul.

În documentarul ”The Solitude Of the Queen” este specificat faptul că regele Juan Carlos al Spaniei s-a iubit cu Prințesa Diana pe vremea când aceasta era măritată cu fiul Reginei Elisabeta.

Toată idila ar fi început când Diana și soțul ei, Charles, au acceptat invitația regelui spaniol de a servi masa împreună. La vremea respectivă, și Prințul Charles avea o aventură cu Camilla Parker Bowles.

Totul s-ar fi petrecut în anii ’90, atunci când presa internațională arunca bomba despre aventurile extraconjugale ale regelui Juan Carlos I și Prințul Charles.

Pe de altă parte, cuplul Prințesa Diana – Prințul Charles aveau o relație apropiată cu familia regală spaniolă și își petreceau des vacanțele de vară în Spania.

„Erau două femei foarte diferite, fără nici o înţelegere reciprocă. Sofia a fost o gazdă perfectă şi i-a făcut pe Diana şi William să se simtă ca acasă, în timp ce prinţul Charles se distra cu regele, dar atât. Sofia era conştientă că soţul ei avea anumite slăbiciuni şi că oaspetele ei era o tânără de o frumuseţe spectaculoasă. Sofia a ştiut asta, iar lucrul ăsta s-a dovedit incomod pentru ea..”, se arată în documentarul ”The Solitude Of the Queen”.

Jaime Peñafiel, una dintre gărzile de corp ale Dianei, dezvăluia că Lady Di avea o pasiune ieșită din comun pentru Juan Carlos.

Regele Juan Carlos al Spaniei nu a fost singurul bărbat care ar fi trecut prin viața Prințesei Diana. Lady Di s-a mai iubit cu chirurg pakistanez, Hasnat Khan, dar și cu miliardarul Dodi Al Fayed. În plus, după moartea ei, a ieșit la iveală faptul că a avut o aventură și cu actorul Terence Stamp la începutul anilor ’90, scrie okmagazine.ro.

În schimb, actorul a negat cu vehemență că s-ar fi iubit cu soția Prințului Charles.

“Nu a fost aşa. Am crezut că acesta este ultimul lucru de care are nevoie cu adevărat. Voia doar pe cineva cu care să vorbească, un bărbat care să aibă păreri obiective. Aşa am ajuns să ne deschidem unul către celălalt”, mărturisea Terence, în memoriile sale, ‘The Ocean Fell Into the Drop’.