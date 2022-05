Prințesa Diana, glume deocheate de față cu Harry. Ce a urmat după este incredibil

Prințul Harry a avut dintotdeauna o relație specială cu mama sa, regretata Lady Di. Mai mult de atât, se pare că ducele de Sussex împrumuta, uneori, expresiile și glumele deocheate pe care Prințesa Diana le spunea în prezența mezinului său. Ce spune un celebru autor regal despre comportamentul lui Harry din copilărie.

Prințul Harry, amintiri despre relația cu mama sa, Diana

Prințul Harry și Meghan Markle au vizitat-o, de curând, pe Regina Elisabeta, în drumul lor către Jocurile Invictus, ceremonie ce a avut loc la Haga.

Ducele de Sussex s-a bucurat să-și revadă bunica, cei doi având o relație aparte, extrem de apropiată, bazată pe umor și afecțiune, legătură pe care Prințul Harry o avea și cu regretata sa mamă, Lady Diana Spencer.

Autorul regal Robert Jobson a relatat, în volumul său „William At 40: The Making Of A Modern Monarch”, cum Harry obișnuia să împrumute multe din glumele Dianei, atunci când era un copil.

Într-o dimineață, prințesa Diana a început să spună o glumă deocheată și nu s-ar fi preocupat de faptul că fiul ei Harry îi sorbea fiecare cuvânt.

„Ofițerul care îi asigura protecția a observat că limbajul era nepotrivit pentru urechile tânărului Prinț și a încercat să o oprească înainte de momentul final, dar nu a reușit. La sosirea la Wetherby School din West London, William a fugit în sala de clasă, în timp ce Harry a început imediat să-i spună noua glumă directoarei. Cu întârziere, Diana, care devenise roșie de jenă, a reușit să-l împiedice să ajungă la ultimpul pasaj.”, scrie autorul în cartea sa.

Cum simte Prințul Harry prezența mamei sale, regretata Lady Di

De când a devenit părinte, Prințul Harry mărturisește că-i simte prezența regretatei sale mame din ce în ce mai des. Ducele de Sussex este convins de faptul că Prințesa Diana îi călăuzește pașii din astral.

Într-un interviu acordat celor de la NBC, fratele Prințului William a mărturisit că simte, în permanență, prezența mamei sale.