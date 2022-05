Prințul Harry pune pe jar familia regală. Ce a spus despre Regina Elisabeta

Prințul Harry a stârnit un val de reacții în mediul online, după ultima sa vizită în Marea Britanie. Ducele de Sussex a sugerat că împărtășește o relație specială cu bunica sa, Regina Elisabeta. Ce părere au jurnaliștii străini despre aceste afirmații. Ce detaliu a divulgat soțul lui Meghan Markle.

Într-un interviu recent cu Hoda Kotb de la NBC, Prințul Harry a susținut că „a fost grozav” să o vadă pe bunica sa la începutul acestei luni într-o întâlnire secretă, în timp ce se îndrepta către Jocurile Invictus.

„Ea are întotdeauna un simț dezvoltat al umorului, glumește foarte mult cu mine și mă asigur doar că este protejată și că are oamenii potriviți în jurul ei. Atât eu, cât și Meghan am luat ceai cu ea, așa că a fost foarte plăcut să ne întâlnim!”, a declarat Prințul Harry pentru sursa citată.