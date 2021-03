Prin ce trece Claudia Pătrășcanu în prezent. Momente dificile pentru fosta lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a avut un început de săptămână greu. Artista le-a povestit fanilor, pe rețelele de socializare, motivul care a stresat-o și din cauza căruia nu a putut să doarmă.

Artista a fost încercată de noi emoții. Ea trebuia să-l înscrie la școală pe fiul cel mic, Gabriel, însă date fiind condițiile sanitare acest lucru s-a amânat. Anul acesta, în schimb, este foarte posibil ca mezinul să înceapă cursurile, motiv pentru care vedeta este nerăbdătoare.

„De ce nu am dormit toată noaptea? Pentru că urma să ajung azi la școală, acolo unde îl voi înscrie pe Gabriel și am avut mari emoții. Înscrierea întârzie puțin, cu pandemia se amână mereu lucrurile. Am mari mari emoții, pentru că anul acesta va începe școala. Abia aștept sa-l înscriu la școală și el abia așteaptă. Mă bucur că este nerăbdător”, a spus Claudia Pătrășcanu pe Instagram.