Câștiga 250 de lei pe weekend, înainte să devină celebră. Ce spune acum Irina Rimes despre averea ei

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Cu toate că pe perioada pandemiei nu a mai putut susține concerte, artista este optimistă și mărturisește că niciodată nu au speriat-o problemele financiare.

Câștiga 250 de lei pe weekend, înainte să devină celebră

”Niciodată nu m-au speriat problemele financiare. Înainte de piesa Visele, făceam 250 de lei pe weekend şi tot trăiam fericiţi. Anul trecut, aveam tot felul de drumuri, un turneu, pregăteam concurenţii de live-uri la Vocea României. Acum acasă, am ieşit doar pentru sesiuni, filmări sau photo shootinguri”, a spus Irina Rimes, conform okmagazine.

Irina Rimes mai spune că de sărbătorile de iarnă va sta acasă, așa cum s-a întâmplat și în ultimele luni, din cauza pandemiei de coronavirus.

”Voi sta acasă, aşa cum am stat în toată această perioadă. Nu cred că voi pleca nicăieri. Voi rămâne acasă şi voi aştepta să treacă pandemia”, a a mai spus artista pentru sursa citată. Ce își dorește însă Irina Rimes și la ce visează?

”Aș vrea un milion de euro”

”O grămadă de lucuri… Aş vrea 1 milion de euro, vreau o casă pentru mama şi tata aici, la Bucureşti, vreau să scriu o piesă pentru Adèle, vreau să am timp să călătoresc în toată lumea, vreau să lansez un album în limba franceză şi să aibă succes, vreau să vorbesc fluent limba franceză cu un nativ, vreau să nu îmbătrânesc niciodată, vreau să mănânc şi să nu mă îngraş, vreau să am destulă putere încât să-mi duc până la capăt toate planurile, vreau să am viziunea de a-mi construi proiectul în aşa fel încât să aibă succes în fiecare etapă, vreau ca toţi oamenii din jurul meu să fie fericiţi, vreau să joc la nunta fratelui meu, vreau să-mi fac o casă în pădure, iar unul dintre pereţii casei să fie din sticlă, vreau să treacă această pandemie, vreau ca oamenii să fie mult mai responsabili faţă de planeta pe care trăiesc, aş vrea că oamenii să înveţe odată şi pentru totdeauna să trieze deşeurile, să nu mai arunce aiurea deşeuri în spaţii naturale, aş vrea să nu mai existe sărăcie, dezinformare. Aş vrea drepturi egale pentru toată lumea, accesul la medicină egal, nivel de trăi egal, justiţie tuturor… Visuri de copil…”, a mai spus artista. Dar niciodată nu uită să fie mereu recunoscătoare pentru orice lucru, indiferent cât de mărunt e.

”Azi, ieri, în fiecare zi am câte un moment în care sunt recunoscătoare pentru tot ce am şi atunci sunt cu adevărat fericită„.