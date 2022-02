Prin ce coșmar a trecut Adela Popescu: „Au fost niște nopți în care nu am dormit și am plâns”

Adela Popescu a dezvăluit, în cursul unei emisiuni televizate, că a trecut printr-o perioadă extrem de grea, de care aproape nimeni nu a știu. Însă acum, după ce-a reușit să treacă peste obstacole, prezentatoarea TV a decis că este ok să vorbească despre ea. Vedeta a mărturisit că s-a confruntat cu o problemă digestivă care i-a ridicat o mulțime de întrebări.

Adela Popescu a mărturisit că a avut nopți în care nu a dormit deloc și a plâns, deoarece credea că se întâmplă ceva mult mai grav, și chiar a încercat cu putea minții să se mobilizeze, însă n-a putut să facă asta, ținând cont de situația în care se afla.

Eugenia Șerban a fost cea care a intervenit în discuție și a îndrumat-o să nu-și mai imagineze tot felul de probleme, pentru că nu are sens ca oamenii să se streseze înainte să afle că au ceva.

„Eu am trecut printr-o perioadă destul de ciudată, în sensul că aveam o problemă digestivă, nu știam ce și cum și mi-am pus o grămadă de întrebări. Și atunci am făcut un exercițiu de imaginație, cum că aș afla o veste rea. Trebuie să mărturisesc că au fost niște nopți în care nu am dormit și am plâns, eu crezând despre mine că sunt mult mai puternică.

Întotdeauna am crezut că dacă aș afla o veste rea, cu puterea minții aș putea să mă mobilizez. Nu! Mi-am dat seama fiind pusă aproape în situația aceea că nu aș putea să o fac. (..) N-are sens să ne stresăm înainte de a afla că s-ar putea să avem ceva”, a spus Adela Popescu.