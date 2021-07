Prin ce chin a trecut Simona Halep pentru a se recupera. O făcea zilnic: ”Nu îmi place deloc”

Simona Halep a trecut prin momente foarte dificile, în ultima perioadă. Prin ce chinuri cumplite a trecut campioana României la tenis feminin pentru a se recupera după accidentarea suferită la gamba piciorului stâng. Sportiva originară din Constanța a fost nevoită să renunțe la mai multe turnee. Cum se simte acum.

Simona Halep a trecut prin chinuri îngrozitoare în ultimele săptămâni. Tenismena româncă încă se recuperează după accidentarea suferită la gamba piciorului stâng în 2019. Sportiva origiană din Constanța și-a adus aminte de acum 2 ani, de pe vremea când se pregătea pentru turneul de la Wimbledon.

Pentru că pierduse un pariu cu antrenorul său Darren Cahil, Simona Halep a fost nevoită să facă baie de gheață în fiecare zi pentru a se recupera cum trebuie. Trucul a funcționat, ce e drept.

„Baia cu gheață! Îmi place cel mai mult pe lume asta! Ba nu! Am glumit, nu îmi place deloc să fac baie cu gheață, dar la Wimbledon am făcut în fiecare zi și poate de asta am și câștigat turneul. De fapt, cred că am pierdut un pariu cu Darren și am fost nevoită să fac baie cu gheață zilnic.

Atunci când am câștigat la Wimbledon mi-am luat o vacanță de 7 zile în care am stat și pur și simplu m-am bucurat de viață. Nu îmi mai păsa de nimic, admiram răsăritul din barcă, asta îmi place cel mai mult în timpul liber”, a rememorat Simona Halep pe rețelele de socializare.